KFUM innstilt på omkamp hvis NFF velger det

Mandag leverte Brumunddal inn protest til Norges Fotballforbund (NFF) etter at de mente KFUM brøt Fair Play-reglementet da de scoret vinnermålet på overtid. Protesten går ikke på KFUMs oppførsel, men på dommerens håndtering av situasjonen.

KFUMs Emil Ekblom scoret 2-1 etter at keeper Emil Holst spilte ballen rett i Ekblom etter et såkalt Fair Play-innkast fra KFUM tilbake til Brumunddals keeper. Situasjonen skjedde på overtid i kampen som ble spilt på KFUM arena på Ekeberg lørdag ettermiddag.

Ettersom Fair Play ikke er nedfelt i noe regelverk, handler Brumunddals klage på dommerens håndtering av situasjonen rundt den skadete spilleren som lå nede mens spillet ble satt i gang igjen. De håper på omkamp. Og protesten støttes av KFUM.

KFUM-trener Jørgen Isnes synes det er en vanskelig sak med mange fasetter, men er klar på at scoringen ikke burde ha skjedd. Men den konklusjonen kom han til etter å ha sett opptak av situasjonen. Der og da kokte det for mye på sidelinja.

- Vi hadde møte med spillergruppa mandag og jeg snakket mye med Emil Ekblom. Vi fastholder og beklager at dette ikke skulle skjedd. Samtidig har jeg forståelse for at situasjonen er uoversiktlig, det er mange føleser i sving etter situasjoner tidligere i kampen. Men vi er innstit på omkamp hvis NFF kommer til den konklusjonen, sier Jørgen Isnes til Dagsavisen.

Mandag var det kontakt mellom klubbene. Hver for seg har de studert situasjonen gang på gang der den skadete spilleren Christoffer Heier Solbakken reiste seg, men la seg ned igjen etter at dommeren hadde snudd seg vekk og satt i gang spillet igjen.

KFUM kastet ballen tilbake ti Brumunddalss forsvar, en Brumunddal-spiller lot ballen passere inn til keeper og da oppfattet Emil Ekblom at kampen var i gang igjen.

Etter at keeper hadde spilt ballen rett i Ekblom, som så scoret, protesterte keeper Emil Holst så kraftig at han pådro seg gult kort.

Brumunddals trener Fred Leo Nysæter sier til Hamar Arbeiderblad at de ikke regner med å komme noe vei med protesten mot dommerens avgjørelse, men de vil uansett at NFF ser på saken og vurderer eventuell omkamp.

KFUMs spillergruppe støtter også dette synet mandag ettermiddag. Vi tar gjerne omkamp, tvitret blant andre lagets veteran Christoffer Dahl.

Norges Fotballforbund vil muligens behandle protesten tirsdag.