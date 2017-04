Keita om VIFs problemer: Derfor vil det snu

Oslo

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Spilleren som ble seriemester med Strømsgodset kom inn i stallen en drøy uke før seriestart, og mener de mange endringene i troppen er en av årsakene til at det butter.

Høy kvalitet

Men han er krystallklar på at det ikke er noen panikk innad i gruppa.

– Det blir uro i en spillerstall hvis man begynner å tvile på hverandre. Men vi vet at vi er en sterk spillergruppe med kvaliteter som har underprestert, sier han til Dagsavisen der han sitter på Ullevaals myke innbytterseter etter at gårsdagens treningsøkt er over.

I iskald nordavind viste han selv kvaliteter som mange har etterlyst i hele VIF-laget i de første seriekampene: Energi og duellkraft.

– Det handler også om å få relasjonene mellom spillerne til å sitte. Dette har vi hatt fokus på, og er kommet noen skritt videre sier han.

Fra en til ti

Selv kom han noe utrent på utlån fra Lech Poznan, og jobber knallhardt for å komme opp på gammelt nivå. Han innrømmer at han ikke er der ennå.

– På en skala fra en til ti, hvor befinner du deg på formbarometeret akkurat nå?

– På en god sekser, svarer han.

Og legger i det at han har mye å gå på. Sammen med resten av laget.

Én seier og tre tap på fire kamper har gjort at den gryende optimismen rundt VIF ved seriestart, har snudd til forståelig skepsis.

Er dette laget umulig å få skikk på? Skulle laget tape også mot Sogndal på Ullevaal søndag, tangerer man fjorårets traurige start under Kjetil Rekdal.

Senke skuldrene

Og neste seriemotstander etter det, er Odd i Skien.

Ronny Deila fulgte mange av gårsdagens økter med falkeblikk og armene på ryggen.

Han har gjort noen små grep for å lette trykket. Og utdyper overfor Dagsavisen:

– Vi har vært veldig pirkete og nøyaktige i hele vinter. Vi har vært bånn seriøse. Det har gått litt for bra. Nå ønsker vi å tenke litt mindre, spille litt friere og ikke binde oss. Mer humør og mer overskudd. Vi er overbevist om at dette snur, sier Deila.

Noe annet kan han selvsagt ikke si. Tidligere har han sagt hvordan motgang trigger ham.

– Lite er deiligere enn å kjempe seg ut av vanskelige situasjoner og greie det, sier han.

PS. Moa Abdellaoue trente ikke fredag og lørdag og er ikke i troppen mot Sogndal.

Vålerengas kamper til nå:

VIF - Viking 1-0

Haugesund - VIF 4-3

VIF - Sandefjord 1-2

Molde - VIF 4-0

Neste kamper:

I morgen: VIF - Sogndal

Onsdag: Gran - VIF (1. runde cup)

Søndag 30.4: Odd - VIF

Søndag 7.5: VIF - Stabæk