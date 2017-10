Oslo

det var ved midnatt til torsdag at politiet i Oslo fikk medling fra NSB at et tog på vei vestover fra Oslo hørte kraftige smell mot høyre side. Ved nærmere undersøkelse viste seg å ha fått skader på flere ruter, trolig etter at noen hadde kastet gjenstander mot toget. Utover natten meldte NSB at to nye tog opplevde det samme.

Området Lysaker - Stabekk: Flere tog har blitt skadet ved at det har blitt kastet gjenstander mot disse. Ingen beskrivelse på gj.personer — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 4, 2017

Vi søker i området med flere patruljer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 4, 2017

– Vi anser det som trolig at en eller flere gjerningspersoner har kastet gjenstander mot togene og politiet sendte både hundepatrulje og vanlig patrulje til stedet for å søke, men fant ingen gjerningspersoner i området, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli hos politiet i Oslo.

– Det er foreløpig usikkert om NSB kommer til å anmelde hendelsen men vi regner med det, sier Stokkli til Dagsavisen.