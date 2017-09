Oslo

VALLE (Dagsavisen): Han var et av få lyspunkter da han kom inn i stadionåpningen mot Sarpsborg 08 og ga VIF-laget fart, og han har sprudlet på trening den siste uka.

Mye tyder på at Daniel Berntsen (24) kan bli spilleren som tar over rollen til Ghayas Zahid i VIF, i den grad noen gjør det.

Debuterte

Onsdag kveld fikk Ghayas Zahid sin debut i mesterligaen da han kom inn for APOEL i møtet med Real Madrid (tap 0-3) på Santiago Bernabeu.

Han spilte drøyt 20 minutter og fikk vist fram litt av det han behersker. Zahid forlot Vålerenga som toppscorer.

Beste rolle

Med Herman Stengel på sidelinja og Daniel Fredheim Holm halvskadet igjen, er det Daniel Berntsen mange nå peker på. Og bodøværingen er klar. Han er overbevist om at Vålerenga vil blomstre igjen.

– Det er så mye kvalitet her at det bare er et spørsmål om tid før det løsner. Vi har tross alt dominert de fleste kamper i år, men vi må gjøre det med større fart, sier Daniel Berntsen til Dagsavisen etter gårsdagens svært fartsfylte treningsøkt inne på den nye arenaen.

Søndag skal laget til Lerkendal igjen, to uker etter at de var der og slo Rosenborg ut av cupen.

– Det virker som dere har større trøkk og mer energi på trening enn i kamp?

– Ja, det kan se slik ut og nå er oppgaven å få det ut i kamp. Vi slo Rosenborg fordi Rosenborg ikke liker å møte lag som vil spille fotball mot dem. Og vi kan selvsagt slå dem igjen. To av årets beste kamper var nettopp mot Rosenborg (1-1 på Ullevaal i vår), sier han.

Fra Djurgården

Berntsen ble hentet til VIF fra Djurgården i Stockholm rett før seriestart, og han er overbevist om at prosjekt Deila vil gå seg til. Selv har han også brukt tid på å komme i gang.

– Jeg har kommet til et mye bedre treningsregime her enn hva det var i Stockholm. Dessuten skal Vålerenga spille en type fotball som passer meg. Jeg trives best i en venstre indreløper-rolle i 4-3-3 eller i tier-rollen, sier han.

Bernsten er fra Bodø og fikk sin fotballutdannelse der. Det vil si 4-3-3. Det samme ble det i Rosenborg. Men han fikk få kamper.

I Djurgården skulle det slås langt og stilen passet ham ikke.

– Vi har mange midtbanespillere, sier Ronny Deila, som hele tiden brukte Berntsen som venstrekant med fokus på innlegg på gårsdagens trening.