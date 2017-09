Kampen om hockey-Oslo er blitt reell

Oslo

- Det er ikke lenger lette kamper mot Manglerud Star. Den tida er definitvit forbi, sier Vålerenga-trener Roy Johansen på telefon til Dagsavisen dagen før de to Oslo-lagene møtes.

VIF har hatt en tøff start på sesongen og ligger poengløse, helt sist på tabellen etter fire runder og kommer fra et stygt 0-5-tap for Sparta Sarpsborg tirsdag. Roy Johansen er klar på hva som må forbedres før kampen mot Manglerud Star.



- Vi må tette igjen bakover. 16 baklengs på fire kamper er for mye. Vi kan ikke ha et snitt på fire baklengs hver kamp, da blir det lite poeng. Vi må nok ned på to i snitt, sier Johansen etter den røffe sesongstarten.

- Det har blitt en vanskelig start for oss denne sesongen, men spillemessig har vi vært med i alle kampene. Spesielt de tre første, og med litt marginer hadde vi fått med oss noe fra de kampene, legger han til.

Tap for Kongsvinger

Men det er ikke bare VIF som kommer fra en vond opplevelse tirsdag. Manglerud Star gikk på en stygg smell mot Kongsvinger og fikk kun med seg ett poeng etter tap i spilleforlengelsen mot laget som kun tok seks poeng hele forrige sesong.

Det var et tap som satte sinnet i kok hos MS-sjef Dave Livingston.



- Jeg er så forbanna nå. Vi møter ikke opp, kjemper ikke og det så ut som vi trodde vi skulle vinne kampen lett, sa Dave Livingston til Dagsavisen etter kampslutt i Manglerud Ishall.



MS kom under etter kun syv sekunder mot Kongsvinger, og de to lagene fulgte hverandre tett hele kampen og vekslet på å være i føringen helt fram til Christoffer Berger sikret seieren for gjestene.



- Det første byttet sumerer egentlig opp kampen for vår del. Vi var ikke påskrudd fra start, sier Livingston.

Jevne kamper

Faktisk har tre av Manglerud Stars fire første kamper har gått til overtid. I serieåpninga borte mot Lillehammer ble det også overtidstap og ett poeng, mens de på hjemmeis slo Stjernen etter forlengelse. Borte mot Stavanger Oilers ble det ettmålstap og null poeng, før de tirsdag tok ett mot Kongsvinger. Dermed står MS med fire poeng, og med det fire poeng foran byrival Vålerenga før torsdagens kamp. Nå ser Dave Livingston framover mot kampen om Oslo.

- Det er et derby-kamp som selvfølgelig er viktig. Vi må finne tilbake til spillet og systemet vårt og i bunn må det ligge en innsats. Enkelte spillere viste innsatsen som trengs i kampen mot Kongsvinger, men bare tidvis og ikke sammen som et lag. Det må være på plass når vi møter Vålerenga.

Hvem er best?

Nå kan det altså for første gang på mange år bli tøff kamp om å bli hovedstadens beste hockeylag. Det tror også Roy Johansen.

Ingen av de to trenerene ønsker å si noe om viktigheten av å være best i Oslo, men Manglerud Stars assistenttrener Ove Sundelius var klar i sin tale under presentasjonen av årets Eliteserie for to uker siden.



- Vi skal foran Vålerenga, sa han med et lurt smil.



Og sesongstarten har så absolutt gitt grobunn for den påstanden. Roy Johansen innser at VIF befinner seg i en vanskelig situasjon.



- Vi har ikke lenger de finansielle musklene som vi hadde tidligere og vi sliter med å få folk til Furuset for å se hjemmekamper. Det kommer til å bli mange tøffe matcher for oss denne sesongen, erkjenner han.



Er det en reell kamp om å bli best i Oslo nå?



- Helt klart. Det er det jo. Manglerud Star ser bedre ut enn tidligere så det kommer til å bli jevnt, svarer Johansen og legger til:

- Vi er i en slags mellomsesong mens vi venter på at Jordal skal bli klar. Jeg og Espen ("Shampo" Knutsen) jobber med å bygge et treningsmiljø og har en langsiktig plan med Vålerenga, men samtidig vil vi prestere å være med helt inn også denne sesongen, legger han til.