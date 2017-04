Kamp om panten

Oslo

Et mindretall i landsstyret til Frp ønsker økt pant på flasker og bokser, og mener dette vil føre til større miljøgevinster.

Miljøparti

– Det er viktig for Frp å vise oss som et moderne og miljøvennlig parti. Vi ønsker å gi næringslivet, industrien og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen.

– Dette stimulerer også til økt gjenbruk, og vil gi gode økonomiske og miljømessige gevinster, uttaler Stenersen.

Forslaget skal opp på Frps landsmøte første helgen i mai.

– Røde Kors har jo også fått mye glede av mye innlevert pant etter at pantelotteriet kom i gang på de fleste av landets panteautomater, sier hun.

Det er 36 år siden panten sist ble økt i Norge.

– Prisstigningen har vært høy i årene som er gått, så det er på tide å øke panten. Jeg håper at dette forslaget går igjennom på landsmøtet, sier Stenersen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kaster for 40 millioner

I dag er panten én krone for små flasker og bokser og 2,50 kroner for store.

– Totalt forsvinner nesten 150 millioner panteflasker og bokser hvert år. En del havner i naturen, mest havner i søppelkassen. Bare i naturen kaster vi for nesten 40 millioner kroner. Naturvernforbundet har tidligere tatt til ordet for en økt pant på fem kroner. Nå følger vi etter, sier Stenersen.

Stenersen vil ikke spesifisere hvor mye økningen skal være, men synes at en økning er på sin plass. Hun mener at grensehandelen kommer til å øke, ikke på grunn av panten, men på grunn av det generelle prisnivået i Norge.

Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen, er skeptisk til at panteprisene øker mye.

– Jeg har hørt at enkelte miljøorganisasjoner vil ha fem kroner i pant for småflasker, og 10 for store. Det hadde i så fall vært tidenes lønnsoppgjør for romfolk og barn, sier han.

– Nordmenn er verdensmestere i panting, og det aller meste går til gjenvinning. Men de siste årene har det vært en eksplosiv økning i grensehandel av øl og brus og smugling av øl. Denne trafikken er drevet av det store prisgapet mellom Norge og nabolandene, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne, noe som ytterligere vil øke smuglertrafikken, sier Nome til Dagsavisen.

– Prisforskjellen mellom øl og brus i Norge og nabolandene fører årlig til import av godt over 80 millioner øl- og brusbokser, som ikke inngår i pantesystemet, sier han.

– Men panteprisene har stått stille siden 1981, så en liten justering hadde nok vært på sin plass, sier Nome.