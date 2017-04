Kaja døde to dager etter bryllupet

Oslo

– Det var fryktelig vanskelig å akseptere at Kaja skulle dø, så vi ville fokusere på noe positivt.

Bård Jemtland (44) sitter ved kjøkkenbordet i en leilighet på Torshov. Familiefar – to små gutter, ei kone som er hjemme i fødselspermisjon og har bakt horn. Sola skinner og ute i bakgården er det dugnad. Livet har definitivt gått videre.

– Det virker ikke som det er ti år siden jeg så Kaja sist, men det er det jo.

4. juni er det ti år siden Kaja Wright Polmar døde av kreft, 28 år gammel.

Blitzere

På 1990-tallet vanket både Kaja og Bård i Blitz-miljøet. Kaja var politisk aktivist, og Bård var vokalist i punkrockbandet Drunk.

– Vi ble kjærester i 1999, men hadde møtt hverandre før. Som vokalist i et band får man jo litt oppmerksomhet. Bård ler.

Han husker de ble sammen på våren, i mars. Så dro Kaja til Volda. Etter to år på animasjonslinja, kom Kaja tilbake til byen. Da var hun allerede syk.

Avslutningen

Det ble seks år med utallige turer inn og ut av Radiumhospitalet. Håp, optimisme – og sinnssyke nedturer.

– Vi hadde det helt fantastisk, men med ekstreme utfordringer. Å leve med en som er kreftsyk er helt umenneskelig.

Da de skjønte at det gikk mot slutten, bestemte Kaja og Bård seg for å feire en avslutning på livet.

– I et bryllup kommer jo folk med bryllupsgaver. Men vi trengte ingenting.

Ideen om et fond som skulle overleve dem begge vokste fram.

Fondet

De visste begge hvor vanskelig det kunne være å få støtte til prosjekter. Tanken var å kunne hjelpe noen litt på veien.

Det ble til Kaja og Bårds fond for gode formål. Bryllupsgaven ble på 1,2 millioner kroner, og hvert år deles det ut rundt 150.000 kroner til ulike søkere.

– Det har blitt gjort fryktelig mange bra ting, sier Bård.

Leder i fondet, Jonas Bals, trekker fram bredden i det de har gitt støtte til.

– Motorklubben i Vestfold – så de kunne ha mekkeverksted, Sykehusklovnene, aktiviteter i nærmiljøet i Oslo, som torgfest på Bogerud. Der jobbet vi også for å inkludere folk fra mottaket, ikke bare boeboerne i nærmiljøet. Og det har vært ulike prosjekter i flere forskjellige fengsler.

Tøff dame

– Hva kan du si om Kaja?

– Hun var min beste venn – en sterk, uredd og tøff dame, som fikk til utrolig mye. Jeg er sikker på at hun hadde gjort verden til et bedre sted hvis hun fremdeles var her. Og på en måte er dette prosjektet et bidrag til det.

– Kaja ville bli husket for alt annet enn å være kreftsyk.

Livet etterpå

Bård blar i en bok. På den første siden står det et sitat fra Kaja (28):

«Først og fremst er jeg jente, kvinne, kjæreste, aktivist, filmskaper, datter og søster. Jeg er også syk, men det er en liten del av meg. Jeg er en venn. Deretter har jeg kreft.»

På denne tida av året faller Bård i melankoli.

– Selv om det er ti år siden, husker jeg alt fryktelig godt. Det var jævlig kjipt at Kaja døde, og helt absurd å sitte igjen alene. Det har vært noen seriøse nedturer. Men det var et liv med Kaja og meg. Og et nytt liv nå.

Her kan du se Kajas prisbelønte kortflm «Asylsøkere»:

Her er mer informasjon om Kaja og Bårds Fond for gode formål!