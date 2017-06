Kaja Ahnfelt fikk Oslo Miljøpris 2017

Oslo

Vinner av Oslo Miljøpris 2017 er Kaja Ahnfelt. Hun får prisen for etableringen av Restarters Oslo

Vinneren av oslo Miljøpris 2017 lærer deg og meg å reparere elektronikk. Restarters Oslo arrangerer nemlig «Fiksefester for elektronikk» for å snu en forbrukskultur til en kreativ og sosial reparasjonskultur. Kaja Ahnfelt har brakt et nytt konsept til Oslo og utviklet det sammen med likesinnede.

Av 28 nominerte har juryen valgt Kaja Ahnfelt for Restarters Oslo som vinner av Oslo Miljøpris 2017. Vinneren mottar 50.000 kroner i prispenger.

I tillegg gir juryen Hederlig omtale og 10.000 kroner til Frelsesarmeens tiltak Jobben.

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv.