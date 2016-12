Julefeiringa som redder liv

Oslo

Jeg ønsker ikke å devaluere ribbemiddag med besteforeldre og barn på julekvelden. Gaveoppakking med julekaker til kaffen. Dette er fine saker. Dette er julestemning.

Men selve juleånden, den som handler om å gi, om å hjelpe, den finner du ikke i de tusen stuer, den finner du i Kongresshallen i Folkets Hus ved Youngstorget midt i Oslo. Her arrangerer Henning Holstad «Alternativ jul» for dem som ikke har andre steder på være, eller ikke har lyst til å være andre steder. Det har 65-åringen gjort siden han var 17.

Holstad er julete og glitterkledd når han møter meg ved personalinngangen i Møllergata klokken 17.30 på julaften. Han har med seg datteren Linda på sju. «Hun har vært med siden hun var noen måneder gammel», sier den gamle Frp-politikeren stolt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Pirat-engel

Mange kjenner Henning Holstad som en slags pirat med lapp for øye, i Oslo-politikken og i forretningslivet. Det har ofte vært støy rundt ham, med anklager om juks, urent spill og narkotika. I fjor ble han siktet for grovt heleri og beskyldt for hvitvasking av flere millioner kroner. Han har nektet for alt.

Dette er den andre Henning Holstad, dette er Ebenezer Scrooge i revers, en aldrende juleengel, som hvert år samler 2.500 gjester og et vertskap på 700 til å feire jul tre dager til ende, fra julaften til 2. juledag. Mange av de frivillige er som meg, aleneforeldre som ikke har ungene denne jula. Andre er unge folk som synes det er mer meningsfullt å hjelpe andre enn å dra til hjembygda for å feire med familien. Eller tidligere rusmisbrukere som ønsker å hjelpe kamerater som ikke har greid å komme seg ut av det. Mange typer folk, mange motivasjoner.

Gjestene er også forskjellige. De er ikke alle rusmisbrukere. Selv om det er mange av gatas slitere i den nesten fulle kongresshallen i Folkets Hus.

«Hadde det ikke vært for denne julefeiringa, da hadde jeg vært død. Dette er en trist tid for mange, og en eller annen jul hadde jeg bare tatt en overdose», sier Frode. Han er 38 år og har vært gjest på Alternativ jul i 18 år. Frode trekker sigaretten i dype drag. Det er lov å røyke inne på Alternativ jul. Og ingen blir kroppsvisitert eller russjekket ved inngangen. Har skal folk få komme som de er.

Pål (25) er kameraten til Frode. Han tror mange kan komme til å ta overdose ved høytidene fordi de setter en ekstra stor dose for å prøve å få det bra. De vil ikke gjøre slutt på det hele, de vil bare døyve smerten som blir så mye større når det er jul. Pål selv kunne vært et annet sted, men han vil være der folka hans er. «Like barn leker best», mener han.

Les også: Nye familiekonstellajoner: Altfor mange vil hjelpe på julaften

Juleånden

Litt nærmere scenen sitter en liten familie litt for seg selv. Tre glade unger og en mor. Hun skiller seg ut her, hun har hijab på. Det er første gang familien er på Alternativ jul, men de vil gjøre det igjen. Nå venter de mest på at julenissen skal komme med gaver. Familien er fra Marokko. Jeg ser de er muslimer, men spør likevel, og de bekrefter. Liksom en etter en. Mamma Leilah. Så Nasser (10). Fatima (6). «Ikke jeg, jeg er ikke muslim», sier Ali (8), men blir raskt mildt irettesatt av moren.

Fra scenen synges «You Raise Me Up» og «Ave Maria». Henning Holstad leser etter hvert juleevangeliet. Folk henter en ny porsjon fra buffeen. Familien fra Marokko spiser ikke ribbe, skinke, julepølse eller medisterkaker – men det er nok av annet å velge mellom: skalldyr, oster, eggerøre, kyllingsalat, rekesalat, pinnekjøtt, laks, spekemat, julekaker, marsipan, iskrem og masse annet.

På et bord for seg selv står oslooriginalen og Gateavisa-selgeren NL «Paradise» Jason. Han har på seg en sort heksehatt. Jason har vært her noen ganger før, «because it’s nice». Han er i slaget. Vi prater litt. Nei, jeg prater litt. Han prater mye. Men bare et par, tre minutter. Så skal jeg gå. «We had a very good time», sier han, som om vi har tilbrakt en hel helg sammen.

Jo, vi hadde det. Det var fint.

Jeg tror det var juleånden.