Jubel og sorg i SV

Det ble helt stille på Rockefeller da NRKs valgdagsmåling ble offentliggjort presis klokken 21.00.

Den viste klart borgelig flertall med 88 mot 81 mandater.

Og fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

Stemingen steg imidlertid da SVs tall ble presentert.

De kunne juble for 5, 7 prosent, en oppgang på 1,6 prosent fra forrige stortingsvalg.

SV får de neste fire årene 11 mandater på Stortinget. Fire flere enn i dag.

– Vi har i meningsmålingene vaket rundt fire prosent. Så at vi når ser ut til å ende på seks prosent er vi veldig fornøyd med, sier Lysbakken til Dagsavisen.

– Dette valget er en thriller som vi også hadde trodd. Vi har fortsatt tro på at dette skal bikke over på rødgrønn side. Og hvis det ikke ender sånn, vil det være en helt annen borgelig regjering enn tidligere. Det vil være en svekket regjering, sier Lysbakken, som vil gjøre alt for å felle en borgelig regjering.

– De har en svakere parlamentarisk basis, og da er det også et større håp om at de ikke overlever fire år, sier SV-lederen.

Ved 23-tiden mandag kveld, var SV i Oslo inne med to mandater, Kari Elisabeth Kaski, og Petter Eide.

– Uansett om vi sitter i opposisjon eller i regjering, skal jeg jobbe for Oslo og Groruddalen, sa Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen, da valgdagsmålingen ble offentliggjort.

Det endelige valgresultatet var ikke klart da Dagsavisen gikk i trykken mandag kveld.

Stemningen var stor på SVs valgvake på Rockefeller fra klokken sju, og den steg til nye høyder da partileder Audun Lysbakken ankom valgvaken rundt halv ni mandag kveld.

Han høstet stående applaus da han gikk gjenom lokalet.

Allerede da smilte han som valgets vinner.

Enda større var jubelen da han kom på talerstolen kvart over ti valgkvelden.

– Kjære alle sammen. Takk, begynte han, før han måtte ta nok en jubelpause.

– Vi er et av dette valgets vinnere i kveld. Selv om jeg på påpeke at alle stemmene ikke er talt opp. Vi vet ennå ikke hvordan dette ender, sa han videre.

– Men vi skal være en pest og plage hver eneste dag. Et skikkelig gnagsår, sa han videre, og høstet ny jubel.

I sommer var SV dømt nord og ned.

– Det var ikke mange som trodde at vi skulle komme så sterkt tilbake. Vi var nederlagsdømt, men har bevist at vi har gjenreist oss, sier han videre.

Sikker plass

Kari Elisabeth Kaski var SVs førstekandidat i Oslo, og har lenge vært sikker på en plass blant landets fremste folkevalgte.

Hun får nå trolig følge av Petter Eide på SVs Oslobenk på Stortinget.

– Vi har gjort en meget bra valgkamp, og vi har vært tydelige i vårt budskap. For meg har hovedmålet å ha framgang fra forrige valg, og at vi får en ny regjering, sier Kaski.

– Oslo er en delt by, og jeg skal bidra til å utjevne de forskjellene, og sørge for en rettferdig boligpolitikk, sier hun.

I forrige periode var Heiki Holmås Oslos eneste SV-representant på Stortinget. Etter 16 år takker han nå av, og overlater plassen til Kari Elisabeth Kaski.

To fra Groruddalen

I forrige stortingsperiode hadde Groruddalen kun en stortingsrepresentant i Jan Bøhler (Ap), som bor i Alna bydel.

Med Veitvetbeboer Kari Elisabet Kaski (bydel Bjerke) dobles dalens representasjon på Stortinget.

– Groruddalen har i liten grad vært representert og prioritert på Stortinget. Det bor 140.000 mennesker i dalens fire bydeler som fortjener å bli prioritert, sier hun.

Hvilken komite hun vil sitte i på Stortinget vet hun ennå ikke.

– Min jobb er å få mest mulig gjennomslag for SVs politikk. Politikk som bidra til et bedre klima, og som er økonomisk bra for Oslo. Vi ønsker mer penger til Groruddalssatsingen og til kollektivtransport. Vi ønsker også at staten bidrar mer til det i Oslo. Vi ønsker også å øke barnetrygden, slik at det blir færre ban som lever i fattigdom, sier hun.

– Vi står ovenfor noen politiske veivalg. I det kommende statsbudsjettet vil vi bidra til å sette et SV-preg på budsjettet, sier hun

– Det høres ut som du har et ønske om å sitte i finanskomiteen?

– Alle SVs representanter vil være med på å påvirke budsjettet, og bidra til å redusere forskjellene i landet, avslutter hun.

Ny fra Akershus

Nicholas Wilkinson (29) blir også ny på Stortinget.

– Dette er stort. Selv om det langt i fra er avgjort, ser det ut som at jeg er inne. Jeg hadde aldri trodd at jeg som 29-åringen skulle velges inn på Stortinget, sier han opprømt.

Nicholas Wilkinson er SVs førstekandidat for Akershus.

– Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang. Jeg brenner for barn og unge, og ønsker å bidra til deres kår, sier han til Dagsavisen.

Framgang

SV-nestleder Kirsti Bergstø sier prognosene viser at det norske folk ønsker å gi partiet styrke i kampen mot økende forskjeller.

– Prognosen viser en klar framgang. Og det viser at folk ønsker å gi oss styrke i kampen mot økende forskjeller og for å ta klimakrisen på alvor, sier Bergstø til NRK.

SV-nestlederen sier det fortsatt ikke er klart hvem som er over og under sperregrensa, og at det blir spennende å se hva som skjer utover kvelden. Hun sier at deres håp om flertall og om en ny politisk kurs for Norge ennå ikke er over.