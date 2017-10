Oslo

Av Johanne Bergkvist

Hvem er det som skal få drive jakt i Oslomarka? Dette har vært et kontroversielt tema her i byen i over hundre år. Et annet stridsspørsmål har vært om det egentlig bør foregå jakt så nær byen - i områder der turfolk ferdes i stort antall. (Oslo byarkiv, Bård Alsvik 2001).

I Kristiania bystyre var temaet oppe for første gang i 1916. Skogkonsulenten i kommunen hadde utarbeidet regler for bortleie av jaktretten, med ti jaktkort i området mellom Sognsvann og Frognerseteren og tjue jaktkort for eiendommen i Maridalen. Magistraten (datidens sentraladministrasjon) støttet forslaget, men var tvilende til om kommunens skoger kunne romme så mange jegere på en gang.

Oslo kommune eier 166.000 dekar landbruks-, natur- og friluftsområder i Oslo og i seks nabokommuner. Formålet har siden 1889 vært å sikre friluftslivet og byens drikkevannskilder. Private jaktlag kan jakte elg i Oslo kommunes skoger, i begrensede områder innenfor bygrensa - tildelt etter loddtrekning til kvalifiserte søkere. I Oslo kommunes skogeiendommer i nabokommunene er den regulert av lokale jeger- og fiskerforbund. Innenfor bygrensa er det ikke tillatt å jakte på lørdager og søndager, og småviltjakt er heller ikke tillatt.

Jakta startet i august 1917. Det tok ikke lenge før protestene kom. Bystyrerepresentant Strandmyr så for seg det verste i 1920: «Man kan være saa forsigtig som man vil, saa kan der ske en ulykke – der flyver op en fugl og man kaster geværet til kinden og skyter, ingen kan garantere, at der ikke sitter en bærplukker i skuddlinjen ... »

1. september samme år la formannskapet ned forbud mot all jakt i kommunens skoger. Forbudet stoppet likevel ikke jakta. Til lensmannen i Aker kommune, der kommunens skoger den gang lå, ble det meldt om tjuvskyting, men jegerne kom oftest unna med byttet.

To jegere med hund ca. 1920-1935 i Maridalen. Foto: Petter Aslaksen/Oslo Muserum

Spørsmålet om jakt kom på nytt opp i kommunen på 1960-tallet. Konflikten mellom jegere og turgåere gikk nå på nervene løs. Det var særlig jakta på godseier Løvenskiolds 350.000 dekar store skogsområder som turfolket ville ha slutt på, siden forbudet begrenset jakta på kommunens grunn. I 1962 krevde bystyrerepresentant og sosialkontrollør Reidar Eriksen at jakta skulle foregå på hverdager, men at den på sikt måtte totalforbys. Han spurte bystyret: «På hvilken måte kan Oslo kommune sikre turfolkets liv og ferdsel i Oslomarka i jakttiden?».

Saken ble sendt til formannskapet, og endte opp i en innstilling fra teknisk rådmann. Totalforbud var ikke aktuelt. Elgen gjorde skade på ungskogen, så ønsket var å åpne for «desimering av elg og rådyrstammen» også i kommunens skoger. Den største faren, i rådmannens og skogsjefens øyne, var publikums manglende evne «og muligens vilje, til å vurdere de faremomenter som måtte finnes». Turistforeningen tok til motmæle og la høstens tur rett gjennom Løvenskiolds jaktterreng i Vestmarka.

Overskriften i Aftenposten 28. september var «Gå ikke Søndagens tur!». Denne advarselen kom som «et meget ubehagelig og kraftig a propos til det som skjedde i Oslo bystyre», skrev Arbeiderbladet samme dag. Men ingen ting ble gjort for å stramme inn på jakta på privat grunn.

«Den eksklusive jakt som jager oss fra Oslomarka» skrev Reidar Eriksen i en kronikk i Arbeiderbladet i 1966, og da saken ble tatt opp i bystyret i 1967 ble det vedtatt å innlede forhandlinger med grunneierne om å begrense jakta. I mellomtiden hadde kommunen åpnet for «profesjonell» jakt på elg i Østmarka siden elgstammen hadde økt betydelig. Det var første skritt i retning av dagens ordning med begrenset jakt i kommunens skoger.

I 1970 ble det innført kontrollert skyting av dyr i kommunens skoger, godkjent av Statens Viltundersøkelse i 1974. Bystyret bestemte i 2003 en prøveordning med ordinær jakt på elg og rådyr i området Høgåsen-Tangenåsen i Sørkedalen og området Mellomkollen i Maridalen. Byrådet videreførte dette i 2005, men ønsket fra Norges jeger- og fiskerforbund Oslo om småviltjakt ble det ikke noe av.

Johanne Bergkvist er historiker ved Oslo byarkiv.