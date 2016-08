Inviterer til torgfest på Bogerud

Oslo

For andre året på rad inviterer beboerinitiativet «Et levende Bogerud» til festival utenfor Bogerud senter. I fjor møtte 1.500 opp, blant annet for å se det lokale rap-stjerneskuddet Arif.

I år håper Boysen, som er en av festens initiativtakere, at det kommer enda flere.

– Bogerud er blitt litt glemt sammenlignet med Bøler og Oppsal. Vi som bor her savner møteplasser på tvers av kulturer, generasjoner og skolekretser. En festival kan samle beboerne rundt noe positivt. sier hun.

Mat og musikk

Festivalen er inspirert av Tøyenfest og byr på boder med mat fra hele verden, gratis aktiviteter for barn, markedsgate, private loppemarkeder, kunstutstilling med lokale kunstnere og egen ungdomslounge styrt av fritidsklubben. Festen starter i morgen klokken 12 og varer utover ettermiddagen.

På scenen står Rustadkoret, rockebandet Hayeminol, danseforestilling med Somali Women Empowerment og hiphoperen Aidin. Alle innslagene er lokale. I tillegg blir det debatt om Bogerud-utbyggingen med politikere og OBOS.

– En av grunnene til at vi startet festivalen er at vi ønsker en skikkelig oppussing av torget utenfor Bogerud senter, som egentlig ikke er et torg, men en parkeringsplass. Det er OBOS som bygger de nye leilighetene, og vi tror at et levende torg gagner dem også, sier Boysen.

Store byggeplaner

Under fjorårets fest overleverte Boysen en rekke lokale innspill til OBOS’ representant. Boligkjempen har planer om å bygge 110 leiligheter i tre blokker ved det gamle senteret Det nye komplekset skal også romme et nytt butikksenter.

– OBOS har alltid vært en stor aktør på Bogerud, og det var vi som bygde ut området på 1960-tallet. Tida har gått, og Bogerud fremstår ikke som en perle lenger. Vi håper at nye leiligheter og et nytt senter bidrar til at stedet igjen blomstrer, sier direktør i OBOS Forretningsbygg, Nils Morten Bøhler, som skal delta i debatten i morgen.

Selv om ansvaret for det nye torget er delt mellom kommunen og OBOS, har OBOS planer om å oppgradere hele torget om byggeplanene får godkjenning, sier han.

Planene er til behandling i kommunen, og ifølge Bøhler starter byggingen neste år om planene godkjennes før årsskiftet. Det nye komplekset står i så fall ferdig i 2018.