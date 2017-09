Oslo

I dag var spørsmålet om riving av Ruseløkka skole oppe i Bystyret. Flertall i Bystyret er mot å stoppe rivningen.

Flere på borgerlig side ønsket å få vedtaket om riving utsatt, men dette ble ikke tatt opp til votering.

Les også: Ruseløkka skole rives

Høsten 2015 ble det bestemt at Ruseløkka barneskole på Frogner skulle rives. Rivingen skulle begynne våren 2017, men har blitt utsatt. Rivingen har møtt motstand hos beboere og innvendinger fra Byantikvaren. Nå står bygget tomt, mens elevene daglig busses til Vollebekk. Frp og Venstre har stemt imot rivningsforslaget.

Les også: Full krangel om riving

Dyrere parkering

Bystyret har i dag også besluttet å vedta dyrere beboerparkering, også for motorsykler. Prisen for beboerparkering heves fra 300 til 3.000 kroner for biler, mens motorsykler går fra gratis parkering til en avgift på 1500 kroner.

Dette er Tommy Skjervold, medlem av samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo bystyre svært skuffet over.

– Frp står nå alene i Bystyret om å mene at motorsykler ikke skal belastes for gateparkering, sier han.

Les også: Svinedyr MC-parkering

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg fikk ifølge Skjervold spørsmål om noe annet enn halvparten av avgiften for bil ble vurdert da avgift for motosykler ble behandlet av Byrådet.

– Svaret på det var nei. Det betyr at de ikke så mye som har vurdert å frita motorsyklistene og ikke så på konsekvensene av det en gang. Motorsykler tar mindre plass og har helt annet utslippsbilde enn biler. Så at dette aldri var oppe til vurdering er dårlig overfor en gruppe som tidligere har hatt avgiftsfri gateparkering, sier han.

Les også: Kubikk mot byrådets MC-politikk