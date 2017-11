Oslo

KOMMENTAR

SANDEFJORD (Dagsavisen): Kanskje selvtilliten var for høy, kanskje statistikken i Vestfold for god, her taper man jo ikke. Men når man ikke produserer mer enn tre målsjanser blir det vrient. Dette var et langt steg tibake for Ronny Deilas utvalgte. - Flaut, legger han til sjøl når vi møter ham i spillerslusa etter kampen. Han har brukt det ordet før i år. Litt for mange ganger.

Vålerenga fikk igjen bevist for seg sjøl hvordan tro på egne ferdigheter kan endre seg i løpet av få minutter. Det startet med inspirerende løp fra Chidera Ejuke og et aggressivt lag som kom etter. Det kunne stått 1-0 til Vålerenga før alle hadde fått på seg stillongsen inne på den kjølige arenaen. Vålerenga hadde ballen og dominerte. Men det som før var tremannsforsvaret til Sandefjord var nå blitt til fem og det gjorde at VIF begynte å spille mer bakover enn framover. Sandefjord skapte mer og mer trøbbel for VIF. - Vi tok ut Fridjonsson, var Lars Bohinens forklaring til undertegnede etterpå.

Og da kom de feilene som bare oppstår når valgene er preget av usikkerhet. Første varsel med en gnistrende Sandefjord-kontring som åpnet alt, men som heldigvis for VIF var en hårfin offside før ballen lå i mål. Så kom et nytt balltap på 20 meter som ga hjemmelaget en ny sjanse alene med Adam Larsen Kwarasey. Vi hadde ikke sett så famlende forsvarsspill siden høstjevndøgn. Og etter det har Vålerenga vært gode.

Men laget fulgte opp. VIF ga bort en helt unødvendig corner, og da keepers utboksing etterhvert landet i feltet, visste ikke hæren av de hvitkledde hvem som skulle klarere. Sandefjords lettbente spanjol Pau Morer banket ballen ubønnhørlig i nettet.

Resten av årets lengste 1. omgang (49 minutter) handlet om å samle seg igjen. Og kanskje de to siste tilleggsminuttene varslet om endring? Samuel Kari Fridjonsson var centimetre fra utligning etter kveldens beste VIF-angrep. Men totalinntrykket var et VIF-lag med energi i ti minutter. Og gamle dårlige vaner resten av tida.

Pausen bringer oss i pølse- og vaffelrommet med en igjen kritisk Kjetil Rekdal som minner om når Vålerenga har vært gode i høst: Mot bunnlagene Aalesund og Viking. Og litt heldige mot Brann. Vi vil legge til at det var solide kamper mot Haugesund og Molde også, tross tap i den siste. Sesongen er en fiasko, konkluderte fjorårets VIF-trener før 2. omgang begynte.

Og for et Sandefjord som så livbøyen ligge der, var det bare å gripe den. VIF-offensiven etter pause varte i ett angrep før Sandefjord igjen var mest distinkte inne i VIF-feltet og innbytter Andre Sødlund kune trille inn 2-0. Da føltes det litt at denne kampen var over. Begge lag klarer seg, begge lag ligger på 36 poeng og må helt teoretisk ha ett poeng til for å gå klar av kvalifisering. Men det er sannsynligvis ikke nødvendig

Nå er det to ukers landslagspause før sesongen fortsetter og etterhvert fullføres om to uker. Vålerenga inviterer alle barne- og ungdomslag til gratis adgang på årets siste hjemmekamp mot Odd. Det kan trengs. For laget må evne og avslutte med noe som strutter av energi. Mot Sandefjrd var keeper Adam Larsen Kwarasey VIFs beste. Med andre ord: Sandefjord kunne vunnet større.

For at Vålerenga er en middelshavfarer i 2017 er like klart som fullmånen over Komplett arena. Den var langt fra fullstendig for Vålerenga denne kvelden heller. De skapte en målsjanser etter pause. En. Det skyldes ikke bare egne svakheter. Det er lov til å gi honnør til et Sandefjord som traff med strategien. Som sagt, seks poeng mot VIF i år. Og det berget Lars Bohinens lag denne sesongen.

"Guttane" runget ut over stadion. Laget som ble tvunget til å bytte to spillere før pause, spilte seg mer og mer kompakte. Klanen pakket sammen og håpet på bedre varme i bussene hjem. Lars Bohinen sto igjen som kveldens vinner. Han forteller at han aldri har tapt for et Deila-lag i obligatorisk kamp. Som Asker-trener slo han Godset ut av cupen. I vårens treningskamp vant VIF klart. Men det er forskjell på trening og kamp. Det har VIF fått erfare mange ganger i år.

KAMPFAKTA

Sandefjord – Vålerenga 2-0 (1-0)

Komplett arena, Sandefjord: 4103 tilskuere

Mål: 1-0 Pau Morer (27), 2-0 André Sødlund (57).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Pau Morer, Håvard Storbæk, Sandefjord.

Lagene:

Sandefjord (3-4-3): Ingvar Jónsson – Lars Grorud (El-Hadji Gana Kane fra 37.), Christer Reppesgård Hansen, Crescendo van Berkel – Victor Bindia, Carlos Grossmüller (William Kurtovic fra 89.), Enric Vallès, Joachim Solberg Olsen – Håvard Storbæk, Facundo Rodriguez (André Sødlund fra 35.), Pau Morer.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Robert Lundström, Enar Jääger, Jonatan Tollås Nation, Simen Juklerød – Herman Stengel, Magnus Lekven (Christian Grindheim fra 59.) – Daniel Berntsen (Bård Finne fra 59.), Samuel Kari Fridjonsson (Fitim Azemi fra 73.), Chidera Ejuke – Henrik Kjelsrud Johansen.