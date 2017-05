Ineffektive Skeid snublet mot Grorud

Oslo

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): - Det var veldig godt å vinne en kamp igjen nå. Det var lada stemning mellom lagene og det gjorde det selvfølgelig ekstra godt, sier en usedvanlig blid Grorud-trener Rolf Teigen til Dagsavisen etter kampen.

- De skaper én sjanse. Én sjanse er alt de har og vinner, sier Skeid-trener Tom Nordlie som måtte se keeper få sitt første baklengs etter 502 minutters seriespill.

God start for Skeid

For det var Skeid som startet kampen klart best på Nordre Åsen. Allerede etter tre minutter svingte Jens Braathen Rongved inn et hjørnespark på panna til Tom Even Skogsrud, men forsøket gikk til side for mål. Kjøret var i gang. Skeid trykket på, mens Grorud forsøkte tidlige pasninger i bakrom mot Mesut Can uten å lykkes spesielt godt. Etter 20 minutter var Rongved på ny på farten. Denne gangen fant han David Tavakoli, men også hodestøtet hans endte til side for mål.

Samme mann skulle få en enda større mulighet 13 minutter senere. Ballen endte til slutt opp hos Skeids toppscorer inne i fem-meteren. Den storvokste spissen fikk to sjanser til å få avgårde en avslutning, men traff ikke ballen rent ved noen av anledningene og keeper Kamil Olsztynski fikk til slutt ballen ut over dødlinja. På det påfølgende hjørnesparket endte til slutt ballen opp hos Ayoub Aleesami, men heller ikke han fikk et ordentlig treff på ballen.

Grorud heldige

En god Skeid-periode endte med et innlegg fra Tavakoli til Mustafa Hassan Ahmad som utrolig nok blåste ballen over fra fem meter.



Dermed kunne Grorud gå til pause med 0-0.



- Vi er litt heldige i førsteomgangen, innrømmer Groruds Mesut Can.



Rolf Teigen var ikke helt enig, men også han måtte innrømme at det var Skeid som var det førende laget de første 45.

- Jeg vil ikke si heldige, men jeg vil si at førsteomgangen er fordel Skeid. De bryter opp spillet vårt og har godt aggressivitet i midtre ledd. Men når vi får til det vi skal, spiller vi ut forsvaret til Skeid, sier Teigen.

Grorud våkna

Men det så ikke ut til at mye var forandra tidlig i andreomgang for allerede etter tre minutter spilte Tavakoli frem Mustafa Hassan Ahmad som gikk i bakken inne i 16-meteren. Skeid ropte på straffe, men ble ikke bønnhørt av dommer Thomas Solum Lystad. Minuttet senere fikk i stedet Grorud frispark i god posisjon på kanten av 16-meteren, men forsøket fra Fitim Kastrati gikk himmelhøyt over for et Grorud som hang bedre sammen i andreomgang.



- Det var en del av oss spillerne som var forbanna i pausen og vi sa til hverandre at vi måtte våkne opp, forteller Mesut Can.



Og våken var nettopp Can etter 52 minutter. Groruds storscorer startet sin første kamp for sesongen fra start etter å ha slitt med småskader og med den tidligere Skeid-spilleren på banen skjedde det som ofte skjer i fotball når et lag ikke klarer å omsette sjansene sine i mål. Du får en i trynet i stedet for.

- Det kommer fra Preben (Mankowitz) ute til høyre, jeg var blitt flyttet over på venstre der jeg liker meg best og løp på første. Jeg synes egentlig vinkelen var litt for dårlig så jeg var ikke sikker på å sette den, men den satt fint oppe i krysset, sier en strålende fornøyd Can som ble tatt av banen like etter scoringen.

Nytteløs sluttspurt

Dermed var det bare å krumme nakken for Skeid. Etter 59 minutter fikk nok en gang David Tavakoli muligheten da han fikk fyre ganske uforstyrra, men på ny stod Kamil Olsztynski i veien.

Ti minutter før slutt skulle det komme en liten Grorud-offensiv der først Preben Mankowitz forsøkte seg med et frispark fra 17-18 meter ute til venstre, men Idar Nordby Lysgård lå fint oppe i nærmeste hjørne og reddet forsøket. Minuttet senere fant Fitim Kastrati Kevin Mankowitz inne i feltet, men heller ikke han klarte å treffe ballen rent fra fem meter og Lysgård reddet forsøket.



Det var likevel stadig Skeid som hadde presset og særlig på dødballer var de svært nære, men millimeterne var ikke på oksenes side denne maikvelden på Nordre Åsen.



- Jeg tar ut Ayoub (Aleesami) og setter inn Mats Andersen på slutten fordi Mats har en bra fot. Vi hadde mange bra føtter på med han, Hopen og Rongved mot slutten, sier Skeids trener Tom Nordlie.



Skeids siste krumspring kom i form av et frispark fra distanse som Ørjan Hopen klemte ned til høyre for Olsztynski, men Groruds sisteskanse reddet også det forsøket. Dermed påførte Grorud Skeids første baklengs og med det også første tap for sesongen.



- Vi nuller ut momentumet til Skeid i andreomgang og vi har et flott angrep som fører til mål. De har mange potensielle situasjoner rundt vår 16-meter, men de var stort sett farligst på dødballer, sier Teigen.



Tom Nordlie var ikke fornøyd etter å ha gått på årets første nederlag.

- De skaper én sjanse. Én sjanse er alt de har og vinner. Vi skaper fire store målsjanser bare i førsteomgang. Det er ikke en kjempevelspilt kamp, men vi er jo klart bedre og skal vinne denne kampen, slår han fast.



I den andre leieren var stemningen langt lystigere etter å ha slått erkerivalen.



- Det er alltid deilig å slå Skeid. Noen av dem er så store i kjeften, gliser Mesut Can etter kampen.

For med så mange tidligere Skeid-spillere i Groruddrakt er det sikret varig spenningsnivå mellom disse to klubbene.



KAMPFAKTA



Skeid-Grorud 0-1 (0-0)

Nordre Åsen: 335 tilskuere.



Mål

0-1 Mesut Can (52).

Dommer: Thomas Solum Lystad.

Gule kort: Henning Tønsberg Andresen (31), Mustafa Hassan Ahmad (73), Skeid.

Kevin Mankowitz (84), Grorud.

Lagene:

Skeid: Idar Nordby Lysgård - Ridouan Essaeh, Mansour Gueye, Ayoub Aleesami (Mats Andersen 76), Tom Even Skogsrud - Henning Tønsberg Andresen, Jens Braathen Rongved, Hassan Mohamed Yusuf - Mustafa Hassan Ahmed, David Tavakoli, Johannes Nunez Godoy (Ørjan Hopen 67)

Grorud: Kamil Olsztynski - Glenn Andre Harviken (Henning Bunæs 67), Morten-Andre Slorby, Faisal Dahir, Kevin Mankowitz, Mesut Can (Fisnik Kastrati 57), Benjamin Blindreen Gleditsch, Mohammed Mahnin, Preben Mankowitz, Martin Høyland, Fitim Kastrati (Tega George 86)

Øvrige resultater 2. divisjon avdeling 1:







Bærum-Brumunddal 4-1

Raufoss-Kjelsås 2-2

Ham-Kam-KFUM 1-0

Alta-Asker 2-2



Søndag spilles Follo-Finnsnes og mandag Nybergsund/Trysil-Vålerenga 2.