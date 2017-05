Impotente Vålerenga

Oslo

KOMMENTAR

ULLEVAAL STADION: Det er rart med scoringer i fotball. De ser så enkle ut når de kommer. Akkurat nå gjelder det for de fleste andre unntatt Vålerenga. For hva tenker man når man bommer på åpet mål fra seks meter, attpåtil to ganger, sender frispark i flott posisjon fem meter over og header i tverrligger og ut. Og ikke inn.

Det måtte altså et straffespark til rett før slutt. Av serien pussige avgjørelsen var kanskje dette kveldens rareste fra kampleder Kai Erik Steen. Men Ghayas Zahid klarte i hvert fall å sette ballen mellom stengene. Kanskje det hjalp at Klanen sang "Vi vil ha Edvardsen tilbake". Ikke vet vi. Men at Bård Finne ble ulovlig felt av Stabæks keeper var ikke helt opplagt. Straffesparket kom like overraskende på VIF-spillerne som alle andre. Og berget i hvert fall det ene poenget laget tross alt fortjente denne kvelden.

Eller gjorde det det? For Stabæk var det stang inn. En gang. Og det var nok. Nå skal det sies at også Moussa Njie skjøt i stanga og ut. Men han har jo en fortid i Vålerenga. Men Stabæk var best den første halvtimen og utfordret VIF med sitt direkte spill. Og de hadde fire 99-årganger på banen fra sitt eget akademi.

Stabæks ledermål på overtid før pause var en salig blanding slett forsvarsspill, lekent angrepsspill og en avslutning av høy klasse. Stabæk tok med seg firkanten fra trening ut på VIFs 16-meter, VIF fikk ikke tak i ballen og Tonny Brochmann avsluttet akkurat slik en dansk spiss skal gjøre: Med utsiden av foten, skru ballen opp i vinkelen og via stanga og inn. Laudrup-klasse akkurat der og da.

Resten var det ikke dansk klasse over. Vi likte overgangene vi så da særlig Zahid sentralt i banen satte opp medspillerne. Han spilte en strålende kamp. Bård Finne løp på kryss og tvers og skapte åpninger. Men den kraftfulle spissen som kunne punktere dette, var ikke her. Er han i nærheten? Impotens er en diagnose det er mulig å løse. Men i fotball finnes det ingen medisin utover terpig på detaljer.

Det er ingen vits i å mase om skadesituasjonen. Den var ganske lik for begge lag. For VIF handler det om å følge den planen de legger opp til med hensyn til presshøyde og intensitet. Denne kvelden varierte det mye. Det høye presset må komme samlet, ikke stykkevis og delt. Det ble bedre etter pause da presset ble bedre samlet. Og VIF står distansen. Men scorer altså for få spillemål.

Eliteseriens toppscorer fikk vist seg fram på Ullevaal. Ohi Omoijuanfo kom vel ikke til en eneste kvalifisert avslutning. Det skal VIF-forsvaret ha deler av æren for. Jonatan Tollås Nation framstår som lagets klippe. Men de sekundene Stabæk fikk spille firkant må de ta til seg. Det er fortsatt langt igjen å gå for dette VIF-laget. Det de kan trøste seg med er at alle andre lag avgir poeng også og det er fortsatt tid til å heve seg. Stabæk er på bronseplass med en akademitrener som sjef. Det står det respekt av. Vålerenga er seks poeng bak.

PS. Og mer respekt: Stabæk-trener Toni Ordinas nekter selv og nekter sine spillere å snakke stygt om dommeren. Derfor var kke straffesparket tema for ham etterpå. Utad. De fikk det mot seg ett minutt før slutt. Slik oppførsel står det respekt av.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Stabæk 1-1 (0-1)

Ullevaal stadion: 6968 tilskuere

Mål: 0-1 Tonny Brochmann (45), 1-1 Ghayas Zahid (str. 89).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Bård Finne, Jonatan Tollås Nation, Ghayas Zahid, Vålerenga, Jeppe Moe, Hugo Vetlesen, Sayouba Mandé, Alex Nimely, Stabæk.

Lagene:

Vålerenga (4-5-1): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Enar Jääger, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg (Markus Nakkim fra 36.) – Daniel Berntsen (Chidera Ejuke fra 59.), Magnus Lekven, Christian Grindheim, Abdi Ibrahim (Henrik Kjelsrud Johansen fra 72.), Ghayas Zahid – Bård Finne.

Stabæk (4-3-3): Sayouba Mandé – Daniel Granli, Morten Skjønsberg, Andreas Hanche-Olsen, Jeppe Moe – Luc Kassi, Hugo Vetlesen, Tortol Lumanza (Alex Nimely fra 80.) – Tonny Brochmann, Ohi Omoijuanfo, Moussa Njie.