Ikke kast radioen i dag

Oslo

I dag er dagen her: NRK flytter over fra FM til DAB. Dermed kan du ikke lenger få inn Ekko, Dagsnytt 18 eller Nitimen på din for eksempel tredve år gamle batteriradio.

Men, som Littlefinger i Game of Thrones så vakkert sa det: Kaos er ikke en avgrunn, kaos er en stige. Og FM-stengingens kaos kan bli din stige til helt nye radiokanaler.

For FM-stengingen foregår som følger: I dag forlater NRK FM-båndet. Med dem følger også RadioNova, studentradioen i Oslo. 8. desember følger de sukkersøte og superkommersielle P4 og Radio Norge etter. Samt Energy, Radio Metro, P5 og Radio Rox.

Så hva skjer om du leiter rundt på FM-båndet etter dette? Jo, her skal du høre.

Fire frekvenser

Medietilsynet forteller oss at det blir fire aktive FM-frekvenser i Oslo etter 8. desember. På Radionovas gamle frekvens 99,3 skal Blitz-kvinneradioen radiOrakel ha sendinger, sammen med minoritetskanalene Pak Radio og Radio Tamil Musaram.

På FM 101,1 kan du meditere til Acem-radio to timer i uka, mens resten av tida fylles av den mer tradisjonelle radiokanalen Radio Riks.

På FM 105,8 får du Radio Latin-Amerika, mens på FM 107,7 får du en herlig blanding. Der skal blant annet de kristne kanalene Kanal 7, Radio Maran Ata, Norea Radio, NKK Radio og Radio Visjon holde hus. Så får du de muslimske kanalene Radio Islam Ahmadiyya og Muslim Radio på samme frekvens. Og ikke nok med det, i tillegg har den internasjonale kanalen Radio Inter FM sendetid her, de har programmer på tyrkisk, albansk, somalisk, azerbaijansk, urdu, persisk, afghansk og tamilsk i tillegg til norsk, og retter seg mot minoritetsbefolkninga som snakker disse språkene.

Så den nye situasjonen på FM-båndet kan bli gull både for etniske og religiøse minoriteter av mange slag.

Nisjestasjoner

Men hvordan kommer dette til å gå? Jeg ringte Knut Arne Futsæter. Han er forskningsleder for medier i Kantar TNS, og blant de som har best oversikt over radiomarkedet i Norge.

– Kommer disse radioene til å ha noen lyttere?

– Tja, det er jo litt komplisert, dette her, sier Futsæter.

– På kort sikt kan vi forvente at de lokale radioene i Osloområdet vil stå sterkt. Særlig de som er tilgjengelig både på FM og DAB, sier han.

– På lengre sikt er det vanskeligere å si.

– Det er jo veldig nisje?

– De har nok ikke så stort publikum, men det er er nok veldig lojalt. Men det er mange som har et sterkt forhold til sin lokale nisjeradio.

Futsæter forteller at mange vil kaste noen av sine FM-radio, men at det likevel er en treighet. Særlig i bil, der tar det tid og koster en del penger å bytte fra FM til DAB.

– Tror du de som blir igjen på FM vil få en boost?

– På lang sikt er jeg usikker. Men på kort sikt vil de nok klare seg bra, sier han.

Podcast?

Men om du ikke finner noe av interesse på en av disse, og heller ikke kan eller vil skaffe deg en DAB-radio, er ikke håpet ute.

Alle NRK-programmer sendes også som nettradio.

Dessuten er det veldig mye bra på podkast om dagen.