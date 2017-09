Oslo

Sommeren 2017 starter arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum, og byrådet har valgt ut seks pilotområder hvor det er et stort potensial til å øke bylivet.

– Det har fungert etter intensjonene, så vi kommer til å fortsette i 2018, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen.

Lørdag tok hun Dagsavisen, og et par journalister fra Tyskland og Spania med på en liten rundtur for å vise fram Oslo som en bilfri by.

Kaotisk

Fridtjof Nansens plass, rett utenfor Rådhuset er ett av de seks pilotprosjektene hvor Byrådet har fjernet parkeringsplasser, og erstattet det med benker og uteservering.

Men turistbussene har de ikke greid å fjerne.

– Jeg går over plassen hver dag, og ser at det til tider kan være kaotisk her, med alle turistbussene på plassen. Her må vi finne nye og bedre løsninger, erkjenner byråden.

– Det blir en del justeringer til neste år. Vi må blant annet merke området bedre, og vi må få tidligere avklaringer i forhold til uteserveringen i området, sier Marcussen.

– Men bare noen benker skaper vel ikke et bedre byliv?

– Bare benker i seg selv skaper ikke byliv, men de er en viktig del. Vi har for få sitteplasser i Oslo, og vi ser at benkene som er satt ut blir brukt. Vi har fått lov til å prøve og feile, og nå er vi i gang med å evaluere pilotprosjektene. Mange av tilbakemeldingene vi får går på at folk ønsker at det skjedde mer. Og de ønsker seg mer planter i området. Vi vil også se på belysningen, ikke minst i Kvadraturen som mange opplever som litt småskummel på kveldstid, sier byråden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Hvordan har reaksjonen fra bilistene, som har mistet mye av gateparkeringen vært?

– Vi hadde regnet med en del reaksjoner fra den kanten, og det har vi også fått. Men det er en del av omstillingen. Det er et stort engasjement. Det er bra kapasitet i parkeringshusene, men mange opplever at de er vanskelig å finne. Vi jobber med å finne en elektronisk løsning som vil lede folk til parkeringshusene. Bedre skilting må også til, sier Marcussen.

Lørdag var det «Generation Games» i Oslo for første gang, samt at Oslo-brann og redningsetat hadde åpen brannnstasjon i Studenterlunden.

Noe som nok var lørdagens mest populære tiltak for barn, og ikke minst fedre.

– Vanligvis har vi det på brannstasjonen, men der er det blitt for liten plass, sier informasjonssjef i OBRE, Lars Magne Hovtun til Dagsavisen.

«Generation Games» startet for fem år siden i Rotterdam av Robbert Nesselar. Nå står han bak tilsvarende arrangementer over hele verden.

– Det er famtastisk å få være her i Oslo i dag, og se hvor mange som er med på dette arrangementet. Folk koser seg, sier han til Dagsavisen.

Også byråd for eldre- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) lot seg imponere.

– Vi er opptatt av at Oslo skal være en aldervennlig by. Noe som vi også er forpliktet til. Dette opplegget her bringer generasjoner sammen, noe som vi også er veldig optatt av. Dette er ikke en del av bilfritt byliv, men vi opplever dette som en perfekt match. Bilfritt bykliv er opptatt av å bruke gatene, og «Generation Games» som handler om det å bruke gatene, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Hun tok turen til Oslo sentrum for å se hvordan arrangementet fungerte, og ikke minst ta del i det selv.

– Dette ville sønnen min garantert ha likt, sier hun entusiastisk.

Lørdag var det 18 forskjellige aktiviteter barn i alle aldre kunne være med rundt i byen i regi av «Generation Games».

– I tillegg er det mange aktiviteter i forbindelse med bilfritt byliv, samt at mange andre aktører har koblet seg på, sier Thorkildsen.

Som kunne glede seg over en hovedstad full av folk og aktiviteter.

Og færre biler.