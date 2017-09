I vår skulle de kuttes. Nå er KIA større enn noen gang.

Oslo

– Jeg skal ikke rippe opp i det som skjedde i våres, for det var veldig dumt og unødvendig, sa Oslos ordfører Marianne Borgen da hun holdt tale ved åpningen av nye KIA Kompetanse i går formiddag. En gledens dag for mange, ikke minst Maria Greenberg Bergheim, som er leder for politikk og samfunn i KIA.

KIA står for Kristent Interkulturelt Arbeid og er et språkopplæringssenter for minoritetskvinner.

Senteret har tidligere drevet norskkurs finansiert av Oslo kommune. Men tidligere i år bestemte Oslo at de ville overta kursingen selv, og varslet støttekutt.

Trøblete

Heldigvis for KIA har de gode støttespillere både her og der, for etter noen måneder endte de opp med å få penger både fra kommunen og staten, og kan nå starte opp et bredere tilbud enn noensinne.

– Det har jo vært litt trøblete, dette med finansieringen, sa KrF-stortingsrepresentant Hans Olav Syversen før han klippet snora for den høytidelige åpningen av senteret.

Deretter påpekte han at senteret ble reddet i det reviderte statsbudsjettet, før ordfører Borgen kom med et lite tilrop fra benken sin, hvor hun opplyste at også de hadde hatt et revidert budsjett.

Dermed var det en høytidelig åpning som ikke helt forløp upreget av vårens økonomiske strabaser.

Ny dag

Men uansett finansiering, i går var det første skoledag for de nye språkelevene på KIA Kompetanse i Ebbelsgate i Oslo sentrum.

Tidligere var KIA et tilbud som lå under voksenopplæringen, nå skal de stå på egne bein.

Hovedtilbudet er heldags språkkurs med 70 deltakere, men i tillegg tilbyr senteret blant annet svømmekurs, helseskole og flerspråklig leksehjelp. Alt til minoritetskvinner, og alt er splitter pine gratis.

– Vi prøver å ta hånd om de mest sårbare kvinnene først, sier Maria Greenberg Bergheim.

