Oslo

En gledestrålende kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Holmlia torsdag og ga et etterlengtet løfte: At det populære områdeløftet i Oslo sør skal forlenges.

– Jeg er veldig entusiastisk for områdeløft, for jeg ser at det virker, sa Sanner til glade Holmlia-beboere.

– Felles for områdeløftene er at de har gitt gode resultater, sa arbeidsminister Anniken Hauglie.

– Dette er nesten en bløtkakedag, sa Høyre-kollega Mudassar Kapur.

Men nå forteller KrFs stortingsrepresentant fra nettopp bydel Søndre Nordstrand, Hans Olav Syversen, at Høyre ikke akkurat har ivret for prosjektet.

Adrenalin

– Jeg fikk litt adrenalinkick da jeg så utspillet, for jeg vet hva som har skjedd på bakrommet, sier Syversen.

Han forteller at bølgene gikk høye i diskusjonen om områdeløftet under nasjonalbudsjettforhandlingene i juni.

– Dette var ett av punktene vi møtte sterkest motstand på, sier Syversen.

Det gikk så langt at Syversen sa at han måtte ta saken ut av forhandlingene, og finne et annet flertall i Stortinget.

– Dere måtte true dem for å få områdeløftet på plass?

– Ja. Og nå framstår det som om det er de som tar initiativ. Dette blir i meste laget.

Snuoperasjon

– Å snu så på skillingen og si at dette er noe de selv har kjempet hardt for, det er bare ikke sånn det er.

– Så dette er stemmefisking?

– Ja, det er stemmefiske. Valgkamp byr jo på litt av hvert, men dette synes jeg var i feteste laget.

Sanner svarer ikke

Hos kommunaldepartementet får vi beskjed om at Jan Tore Sanner ikke har tid til å svare på Syversens påstander.

Men Svein Flåtten, som var Høyres mann i budsjettforhandlingene, han tar telefonen.

– Jeg har som prinsipp å aldri fortelle noe fra forhandlingene, starter Flåtten.

– Men det jeg kan si er følgende: Jeg oppfattet absolutt at dette var en sak KrF var svært opptatt av, ja. Så oppfattet jeg også at våre lokale politikere i Osloområdet var opptatt av saken, forteller han.

– Strittet dere imot?

– Jeg ser ikke bort fra at jeg kan ha blitt oppfattet som å stritte imot. Det gjør jeg av natur i mange saker, det er jo jobben min, sier han.

Flåtten legger til at Sanners utspill torsdag er en naturlig oppfølging av stortingsvedtaket tidligere i år:

– Regjeringen har nå begynt arbeidet de fikk beskjed om av Stortinget i juni, sier han.

