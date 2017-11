Oslo



Denne uken var det ved flere anledninger igjen full stans på Carl Berners plass. Det sto bom fast. Tirsdag kveld var det full stopp og kork på Carl Berners plass. Busser spiste hverande i halen, passasjerer tok bena fatt og køene strakk seg langt ut i veiene som krysser Carl Berners plass. Det var sågar en sjåfør som gikk ut av bilen for å vinke trafikken i gang igjen. Etter en tid var politiet på plass. To betjenter dirigerte busser gjennom krysset for å løse opp trafikken i rundkjøringen som er en firkant. Da sto trafikken langt bort i Christian Michelsens gate og flere busser sto i kollektivfeltet nesten uten passassjerer. De valgte heller å ta bena fatt.

Firkantet

Grunnen til den firkantede rundkjøringen er enkel: Det skal redusere trafikken. Planen var at den skulle ned med vel 40 prosent. Lyskrysset den erstattet var dessuten byens farligste, med fire alvorlige ulykker i året. Trikken kjører rett gjennom krysset, mens bussene må ta veien fatt, som bilene.

Etter ombyggingen ble det egen trasé for trikk og buss, og med det bedre fremkommelighet for kollektivreisende. Dog blir det noen flere uhell med bussen i en firkant. Og den står oftere trafikkfast.

– Det optimale hadde vært om bussen også kunne kjøre rett gjennom krysset, som trikken, sa pressevakt i Ruter, Sofie Bruun til Dagsavisen forrige gang vi skrev om den firkantede rundkjøringen på Carl Berners plass.

– Fremkommeligheten er bedre og gjør det lettere å få kollektivtrafikken igjennom, la Bruun til.

Av politiet får Dagsavisen opplyst at det tirsdag var trafikale problemer på grunn av en bygning som delvis raste ut i Trondheimsveien forrige uke. Derrmed er en fil i Trondheimsveien stengt og biler må kjøre i kollektivfeltet i deler av veien. Slik skapes det lange køer og en rad med busser står ofte og venter på å kjøre inn på Carl Berners plass. Dermed oppstår det situasjoner der det rett og slett blir full stans. Derfor var politiet på plass og dirigerte trafikken tirsdag kveld.

Full stans

Dagsavisens journalist har selv observert stadige propper på plassen. Ja, såpass at busser og biler biter seg selv i halen og står bom fast. Ingen kommer inn og ingen kommer seg ut av rundkjøringen. Da må sinte førere rygge og skvise seg nærmere hverandre for å få i gang trafikken igjen. Slik kan de stå i flere minutter, ja noen ganger enda lenger, og det blir full stopp også i tilstøtende gater.

Men dette fører altså til mindre trafikk, fordi bilister velger andre veier inn og ut av byen neste gang. Drøyt 30.000 biler kjørte daglig gjennom krysset før ombyggingen startet. Bymiljøetaten i Oslo har ingen nye tall, men ifølge tall fra Statens vegvesen i 2011, har den daglige trafikken falt med 16.000 biler.

Dronninga Landskap står bak den firkantede rundkjøringen.