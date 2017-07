I dag gjenåpnes Gressholmen kro

Oslo

Gressholmen kro er et kjært utfartssted for mange. Nå er kroa totaloppusset, og nye drivere gleder seg til å ta imot gjester.

Nye Gressholmen kro åpner i dag, lørdag, klokkern 15.

– Vi vil at dette skal være et vennlig og inkluderende sted for alle slags folk, både familier med unger, løkkahipstere og de godt voksne, sier Ann Sung-An Lee.

Leide i 25 år

Når Dagsavisen besøker henne og makker Anne Marte Archer, er det to dager til den offisielle åpningen, og begge er i full sving med de siste forberedelsene.

– Vi fikk nøklene i midten av mai, og har jobbet lange dager. Alt må fraktes ut hit i båt, og bæres opp til kroa, sier Archer.

Det er Oslo kommune som eier Gressholmen kro. Kommunikasjonssjef Lena Nesset i Eiendoms- og byfornyelsesetaten forteller at kommunen har brukt om lag 6,5 millioner på kroa siden 2015.

– Tidligere driver hadde leid kroa i 25 år. Da Oslo kommune fikk kroa tilbake, hadde vi en gjennomgang av hele bygget. Vi har gjennomført såpass omfattende tiltak, at vi måtte holde stengt i fjor sommer.

Fikke vann

Fram til nå har det ikke vært vannforsyning til Gressholmen. En viktig del av prosjektet har vært å lage en ny vannledning fra Hovedøya. Tre dager før åpning var det for første gang rennende vann i kranene.

– Innlagt vann var avgjørende for å kunne bygge et fullverdig restaurantkjøkken, forteller Nesset.

På kjøkkenet jobber kokkene for fullt med å forberede åpningshelgen. Lee har lang erfaring fra restaurantbransjen i Oslo, og forteller at kjøkkenet er et viktig satsingsområde.

– Vi har hentet inn et godt kokkelag. Det er portugisere, som har masse erfaring med å servere god og enkel sjømat, samt kjøtt og vegetarretter, sier Lee.

Men også gamle brukere av Gressholmen kro vil kjenne seg igjen.

– Det blir blåskjell og reker, og både kioskvarer og kafémat. Vi selger også ferdigpakkede piknikbager. Det skal være lett å komme rett fra jobb og ut på svaberget, forteller Archer.