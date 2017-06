Hvordan investere i idrett, og andre debatter i Oslo bystyre

Oslo

I kveld skulle revidert budsjett behandles i bystyret.

Det er jo stort sett ganske greit. For byrådet, som består av Ap, SV og MDG, trenger jo bare Rødt for å ha trygt flertall. Og Rødt er jo stort sett med på laget. Faktisk var det bare to små saker det egentlig var noe særlig spørsmål på forhånd om hvordan kom til å gå:

Byrådet har varsla kutt på 400.000 kroner for Kirkeveien videregående skole, skolen som ligger på Ullevål Sykehus og er for folk med rusproblemer.

Og samme byråd kutta tidligere i vår i pengene til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). KIA gjorde tidligere språkopplæring på vegne av kommunen, men det arbeidet ville kommunen gjøre selv. Dermed ble KIA blakke. Og om de skulle få penger likevel, var en av stridsspørsmålene på kveldens møte.

De to sakene var på en måte dagens viktigste, selv om de jo framstår som veldig små, sammenliknet med hele det gigantiske reviderte budsjettet.

I tillegg til budsjettet hadde åpenbart ordfører Marianne Borgen en ambisjon om å få unnagjort stort sett hele Oslopolitikken på en kveld. Møtet begynte tre timer tidligere enn et vanlig møte, men det var ikke akkurat ferdig noe tidligere enn andre møter av den grunn.

En av grunnene kan jo være alt utenomsnakket. Som Venstres Odd Einar Dørum her:

Jaja. Møtet begynte som sedvanlig med en god times spørretime.

Blant temaene som ble diskutert var Sørenga-bassenget for funksjonshemmede, som Aftenposten i går fortalte at var veldig møkkete. Byråd Lan Marie Nguyen Berg fortalte at opprenskninga allerede var i gang, og fikk dermed bare litt kjeft om dette.

Opposisjonen ville også stille spørsmål om ekspropriering av boliger på Skøyen, om sykkelvei på Bygdøy, og, som alltid, om E18-utbyggingen. Full fest på Oslo vest, der altså.

Men hovedsaken var altså budsjettet. KIA fikk pengene sine tilbake (enstemmig vedtatt, faktisk, etter veldig mye politisk fram og tilbake for språkopplæringstilbudet de siste månedene). Og Kirkeveien fikk pengene sine tilbake (fra det litt artige flertallet Høyre, Frp, KrF, Venstre og Rødt).

Det mest oppsiktsvekkende med årets reviderte budsjett er at byens pengesjef Robert Steen denne gangen har hatt litt ekstra småpenger å rutte med. Faktisk ikke mindre enn 750 millioner blanke kroner. Du skjønner. I fjor la kommunen ett budsjett for 2017, men også et langstidsbudsjett for resten av årene i denne bystyreperioden. I det budsjettet la de inn inntektene fra eiendomsskatt fra både private og fra bedrifter. Men siden byrådsavdelinga for finans ikke var helt bombesikre på om de kom til å rekke å innføre eiendomsskatt for bedrifter, så turte de ikke å legge det inn i budsjettet for 2017. Dermed er altså bedrifts-eiendomsskatten for 2018, 2019 og 2020 allerede planlagt for. Mens penga for i ÅR, de blir en rein bonus.

Eller som SVs pedagogiske gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll forklarte det:

Når politikere diskuterer på så lange møter som dette blir det lange talerlister. Og det er strenge bestemmelser for hvor mange som får tegne seg til innlegg, hvor mange og lange innlegg det får være, og hvor lange debattene kan bli.

Men det finnes noen unntak i debattreglene. Velkjente for de fleste er at man på et møte kan be om ordet "til dagsorden", "til forretningsorden" eller sånt. I bystyret er det et par til. "Til voteringsorden" får stadig innlegg, men de holder seg vanligvis til nettopp det. For stemme-rekkefølge er komplisert når det er mange partier, komitebehandling, og mye potensielt tullballeri.

"Åpenbar misforståelse", derimot, er nok en mulighet som er innført med god vilje, men stadig oftere sklir ut. I dagens møte føyk "åpenbare misforståelser" på kryss og tvers, uten at det nødvendigvis var så mye mer enn et politisk poeng som skulle settes.

Som i en liten E18-duell mellom MDGs Eivind Trædal og KrFs Erik Lunde, for eksempel.

En av de faste punktene på bystyrets agenda, i hvert fall tilsynelatende, er Høyre og Frps evige omkamper om saker om tigging og hijab. I forrige uke ble et anti-hijab-forslag fra Frp nedstemt, og i dag skulle de jaggu måtte diskutere både tiggeforbud (nokså kjapt nedstemt) og Carl I. Hagens forslag om å forby religiøse, politiske og filosofiske symboler på kommunalt ansatte.

Carl I. Hagen mente det var et prinsippielt standpunkt, at ingen utadrettede ansatte i kommunen skulle gå i den slags klær, nemlig. Det var åpenbart religiøse plagg han var mest opptatt av (du veit ... hijab). Det kom mange innvendinger i salen. Sylvi Listhaugs bruk av kors ble for eksempel trukket opp som eksempel. At byrådene selv strengt tatt er kommunalt ansatte, og at et forbud mot politiske symboler på dem ville føre til at politikerne vel hadde måttet ta av seg parti-pinsene sine, ble likevel ikke nevnt. Men folk hadde jo andre poenger.

KrF-Lunde benyttet også anledningen til å være sjarmerende.

Og forslaget ble selvfølgelig nedstemt.

Men dette var dagen for to debatter: Debattene om finanstekniske spørsmål, og debattene om åpenbare misforståelser. Til det første hadde Høyres Eirik Lae Solberg et innlegg om en teknisk flytting av penger fra drift til investeringsbudsjetter.

Det KAN jo godt være Solberg har et poeng. Men etter det siste innlegget fra byråd Rina Mariann Hansen, så var det liksom ingen grunn til å høre på han:

Så, til den fjerne lyden av sinte motorsyklister som rusa med motoren i protest mot fjerning av MC-parkering, beveget sesongens siste bystyremøte seg sakte, sakte inn i natta. Den stakkars Høyre-representant Saida Begum sto på talerstolen og prøvde å holde et seriøst innlegg om noe helt annet da motorsyklistene begynte å ruse motorene og tute så høyt de kunne utenfor. Straks løp halve bystyret bakerst i salen for å se ut av vinduet på motorsyklister, mens Begum ble stående og snakke for stadig færre konsentrerte tilhørere.

Men snart, kanskje rundt klokka ti, blir det endelig slutt. Da har bystyret tildelt seg selv en pølsefest. Og jeg er ikke den som nøler med å skjelle ut overforbruk av skattepenger for politisk kos, altså. Men disse pølsene, de er jaggu vel fortjent.