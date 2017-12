Hvem kan stoppe Storhamar?

Oslo

Storhamar ble før sesongen trukket fram som en av de desidert største gullfavorittene i både serie- og sluttspill. Så langt har de levd opp til forventningene. Anført av backen Kodie Curran, som ble hentet inn før sesongen, sto hedmarkingene med 14 (!) seiere på rad før de tapte 4–0 mot Frisk Asker i forrige runde. Dermed har de skaffet seg en luke på 11 poeng ned til Sparta Sarpsborg på andreplass.

Tabellen har delt seg i to når 30 kamper er spilt. Og i toppen finner vi Storhamar, Sparta Sarpsborg, Lillehammer og Frisk Asker. Tidlig så både Lillehammer og Frisk Asker vel så skumle ut som Storhamar. Men rutinen hos de gule og blå har resultert i stabilitet og dermed også en vesentlig bedre poengfangst når vi nærmer oss nyttårshelgen.

I kveld møter gutta fra Hamar erkerivalene Lillehammer og for at kampen om seriegullet igjen skal bli reell bør Lillehammer ta poengene.



Norges tøffeste oppgjør



Samtidig som Mjøs-derbyet spilles i OL-amfien på Hamar skal Sparta Sarpsborg ut i Norges tøffeste lokaloppgjør når de tar turen til Fredrikstad for å møte Stjernen.

En kamp mellom to lag i hver sin ende av tabellen.

Mens de blå fra Sarpsborg jager Storhamar på toppen av tabellen ser Stjernen ut til å måtte slite for å ta seg til sluttspillet. I øyeblikket ligger laget nest sist, hvilket betyr nedrykkskvalik. Mange piler peker nedover for Stjernen, men det er likevel kun tre poeng opp til Lørenskog på sluttspillplass. Kanskje et ellevilt lokaloppgjør er akkurat det Stjernen trenger for å få i gang sveiva igjen.



Oslo-lag i medvind



Et lag som har fått sving på sakene etter en trøblete start er Vålerenga. Etter 2-3-tapet hjemme mot Storhamar 13. november tok de hjem sju strake seiere, etterfulgt av to knepne ettmålstap for Sparta og Storhamar, før de igjen var tilbake på vinnersporet mot Manglerud Star i forrige runde.

Nå venter tabellnabo Frisk Asker hjemme i Furuset Forum.

Roy Johansen og hans VIF vet at Frisk Askers toppnivå har vært fantastisk, men vet også at bunnivået er lavt. Spørsmålet er hvilken utgave vi får se på Furuset i kveld.

Også Manglerud Star møter en tabellnabo når de gjester Lørenskog. MS har tre poeng ned til kveldens motstander etter å ha fått dårlig betalt i sine to siste kamper mot Stavanger Oilers og VIF. Førstekeeper Martin Surek fikk beskjed tidligere i desember om at han ikke lenger var ønsket på Oslos østkant, og dermed har unge og uerfarne Mikkel Wiik voktet buret til MS den siste tida. Nå er ny førstekeeper hentet inn og valget falt på 22 år gamle Kris Joyce. Canadieren har vært i klubben en god stund allerede, men overgangen ble ikke klar før 22. desember (dagen etter 1-4-tapet for VIF). Så får tida vise om canadieren har det som trengs for at marginene igjen skal bikke Manglerud Stars vei.