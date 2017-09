Hvem erstatter Zahid?

Oslo

VALLE: Mens omgivelsene er veldig opptatt av det nye stadionet, må Ronny Deila prøve å holde fokus på det sportslige. Og siden kvartfinaleseieren over Rosenborg er altså klubbens kanskje viktigste spiller, Ghayas Zahid, solgt til APOEL på Kypros. Og kan i teorien møte Real Madrid i mesterligaen om en uke.

Les også: Vålerenga solgte Zahid, nå får han spille mesterliga

Riktig å gå

– Vi er veldig glad på Ghayas vegne, han var veldig klar i hue sitt til å gå videre og fotballmessig var det også riktig å ta et nytt steg. Det er positivt at vi kan være en klubb som oppfyler spillernes drømmer. Han vil komme tilbake til VIF den dagen det er naturlig for ham, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

– Men hvem tar plassen hans i laget?

– Vi får se. Vi har mange gode midtbanespillere i troppen og det er hard kamp om plassene der, sier Deila, som skal bruke denne treningsuka nettopp til å finne alternativet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ingen svar

Gårsdagens trening ga ingen svar ettersom Herman Stengel, Daniel Berntsen og Bård Finne alle var permittert på grunn av spill for annetlaget i 2. divisjon i går kveld. I den troppen befant også Markus Nakkimog Ivan Näsberg seg.

Deila akter heller ikke å gjøre noen formasjonsendringer, men terper videre på kjappere spill i lengderetning og mindre kjæling med ball. Han håper underlaget blir enda glattere.

Sarpsborg 08 er motstander både i seriekampen søndag og semifinalen halvannen uke etterpå. Østfold-laget kan i teorien ta «The Double» i den posisjonen de ligger i nå.

Les også: Her krever Enga 270 kr for parkering