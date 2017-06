Husker du trikset med fotballkort i eikene?

Oslo

I «Skur 13» på Tjuvholmen er det skating, sparkesykling og inline-skøyting dagen lang. Der møter vi en mann i døra.

– Jeg heter Torstein og jobben min går ut på å trene unger i kurs og lære dem å skate, sier Torstein Torsty Bratli til Dagsavisen.

I 2016 skadet totalt 24.467 seg i sportsanlegg eller i forbindelse med idrett i Norge. Ifølge Helsedirektoratet utgjør dette vel 15 prosent av alle skader i landet og er den tredje største årsaken bak skader i hjemmet og i trafikken.

Få skader

I Skur 13 er det få som skader seg, men det er noen krasj, velt og skrubbsår. Særlig er lydløse sykkeldekk på betong en utfordring. Man hører ikke at BMX-syklistene kommer i stor hastighet gjennom hallen og da blir det lett kollisjoner og velt. Om de hadde gitt fra seg lyd, kunne mange uhell vært unngått.

Vi spurte Torstein om han visste om fotballkort festet i eikene med klesklype-trikset. Det gamle trikset mange kanskje husker fra en tid med Apache-sykler, skinnsete, girspak og ryggstøtte?

– Nei, fortell meg mer om det, svarer Bratli.

– Hvorfor ikke?

Vi forklarer at lyden fra kortet i eikene vil advare andre om at du er på vei. Da kan man vike unna om man er på kollisjonskurs. Ryktene sier at flere av de gamle gutta har forsøkt seg på dette trikset.

– Det er swag da, svarer Bratli optimistisk.

– Tror du dette kunne funke?

– Ja, hvorfor ikke? Det er et veldig kreativt miljø og det er ikke uvant at vi kommer opp med sånne triks, svarer han.

Travle dager

Det er tidlig på formiddagen og ikke så mange ennå i Skur 13, men det er travle dager her.

– På en god dag kan det være 450 her inne. Og på den mest hektiske dagen har det vært 150 scootere, 80 skatere og 80–90 besøkende her samtidig, sier Bratli.

– Da blir det vel mange skader?

– Det er rundt 250 kollisjoner gjennomsnittlig her om dagen. Men det er veldig sjelden at man får alvorlige skader. Og det er ikke så veldig mye av dem som detter inni hverandre, det er mer de voksne skaterne som prøver på ting de ikke kan, utdyper han.

I hallen er det sparkesykkel, eller scooter, som er mest populært. Deretter kommer skateboard, mens BMX-sykler blir brukt minst i Skur 13.

– Det er nok av 12- og 13-åringer som driver med scoot her om dagen. Det er rett og slett fordi det er lettere å lære. Det er mye lettere å gi opp på skateboard enn å gi opp på scooter, forklarer Bratli.