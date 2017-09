Hun blir ny biskop: – Oslo er en delt by med store forskjeller.

Oslo

Bymisjonsprest Kari Veiteberg er valgt til ny biskop i Oslo. For første gang er det like mange kvinner som menn blant biskopene.

Den nye biskopen ble valgt med 11 av 15 stemmer under Kirkerådets møte onsdag.

– Vi gratulerer Kari Veiteberg som ny biskop i Oslo bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke med en ny biskop. Hun har et bredt votum i ryggen og er sterkt ønsket som biskop. Dette er en historisk dag for Den norske kirke. Vi har for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

Skjelven og glad

Kari Veiteberg tiltrer stillingen i desember.

– Jeg ønsker å videreføre arbeidet som er gjort i bispedømmet. Som biskop håper jeg å gjenspeile mangfoldet i Oslo, sier Veiteberg til Vårt Land. Hun forteller at hun ble skjelven og glad da hun fikk meldingen om at hun ble stemt fram blant de tre kandidatene.

– Mange i bispedømmet og i verden ellers mener og tenker ulikt. Vi skal øve oss på å være trygge sammen, snakke godt om og til hverandre og å feire gudstjenester sammen, sier den nyvalgte biskopen.

– Erfaring med gatemiljøer

56 år gamle Veiteberg er bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved det teologiske fakultetet i Oslo. Arbeidsplassen gratulerer henne med utnevningen og mener hennes arbeidserfaring med mennesker i utsatte livssituasjoner, ofte nær gata, vil bli viktig de kommende årene.

– Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop. Vi tror diakonien – den handlende omsorgen – vil gi kirken troverdighet og bred kontaktflate i et flerkulturelt Oslo i årene som kommer, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

De samme kvalitetene hos den nye biskopen vektlegges i gratulasjonen fra Oslo SV.

– Oslo er en delt by med store forskjeller. Jeg er veldig glad for at hovedstaden får en biskop som i mange år har stått skulder til skulder med dem som livet har behandlet hardt, skriver gruppeleder i Bystyret og leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Lovord fra Kvarme

De andre aktuelle kandidatene var Anne-May Grasaas og Sturla Johan Stålsett.

Avtroppende Ole Christian Kvarme har vært biskop i Oslo bispedømme siden 2005. Søndag 3. september ble det holdt avskjedsgudstjeneste for ham i Oslo domkirke.

– Med Kari får Oslo en biskop som kjenner folket på gatene i byen vår. Kari er en dyktig teolog. Hun er en inspirator og en varm forkynner, skriver Kvarme i en pressemelding.