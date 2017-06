Humbug og kanari

Oslo

Da jeg jobbet i Dagsavisen for snaut ti år siden, opplevde jeg den som en relativt fotballsekulær avis. I tida som har gått siden jeg returnerte på vårparten i år, må det ha pågått en intens radikalisering. Tidvis føles det som om jeg jobber i Vålerenga kjerke. Så jeg innrømmer glatt at jeg gruet meg litt til å gå på jobb mandag morgen, etter at Vålerenga vant 3–1 over Lillestrøm på Ullevål lørdag kveld. Men fordi mandagen forløp uten ytterligere fornedrelser, var jeg totalt uforberedt da jeg åpnet tirsdagsavisa.

Underlederen i avisa er som regel et lettbeint skråblikk fra kommentaravdelingen på en eller annen aktuell hendelse. Slik lød den tirsdag: «Sauene løper for sakte, leser vi hos Østlandssendingen. Til Lillestrøm-forsvarets forsvar vil vi påpeke at sånn Mohammed Abdellaoue og resten av Vålerenga har fått spillet til å sitte i det siste, er det uansett ikke lett å stå imot. Men grei analyse, uansett. Vi tror Lillestrøms beste sjanse for å unngå nedtur er å unngå innavl.»

Au, tenkte jeg, og skrev følgende på min Facebook-side: «Litt utfordrende å være LSK-supporter i Dagsavisen med det som skrives på ledersiden i dag. Men hei, jeg kan jo skrive min egen underleder. Jeg kan faktisk skrive én i timen resten av denne arbeidsdagen.»

Og det gjorde jeg (selvsagt med det samme skråblikket):

#1: Til høsten flytter Vålerenga inn i nytt stadion på Valle Hovin, etter at kommunen solgte klubben tomta for én krone.

Endelig lykkes Oslo-politikerne med å tømme Plata (jeg mener jo ikke det, men alt for Facebook-likes!).

#2: Vålerenga-investor Tor Olav Trøim har klekket ut en ny strategi og legger snart på bordet en finansieringsplan for å hindre at klubben ustanselig rykker opp og ned mellom Eliteserien og 1. divisjon.

Trøim kommer i løpet av året til å gå inn med hundre tusen millioner kroner.

#3: Martin Andresen skal være på vei tilbake som VIF-trener. Med seg i det 29 mann store trenerteamet, har han blant annet en homøopat, en førskolelærer, en logoped, Dag Otto Lauritzen, tre vektere, legen fra NRKs barne-tv-serie «Den magiske kroppen», og en klonet utgave av seg selv som skal spille på midtbanen.

Kjetil Rekdal blir assistenttrener, med opsjon på å overta når Andresen mislykkes (igjen), og skal kombinere VIF-jobben med deltidsjobben han har i dag, som er å skjelle ut tilfeldig forbipasserende på Karl Johan.

#4: Vålerenga har sett seg lei av å leve i skyggen av LSK, som innførte proff-fotball i Norge, har vært lengst i toppdivisjonen, og har fostret landets største fotballspiller gjennom tidene. VIF jobber nå med en strategi for å sette enda dypere spor i fotballhistorien enn rivalen fra Lillestrøm.

Planen er å kappe hodet av den ekte Tom Lund (de kappet tross alt hodet av statuen).

#5: VIF-yndlingen Freddy dos Santos kan være aktuell for en ny rolle i sin gamle klubb. Meningen er at dos Santos skal inn som tilrettelegger i støtteapparatet, og blant annet sørge for at treningene starter i tide.

Etter at han la opp har nemlig resten av laget vært nødt til å knyte skolissene sine selv.

#6: Etter at samtlige medlemmer i Klanen lenge var etterkommere i rett nedstigende linje fra grunnleggeren av Vålerenga vertshus, innså man at klubben måtte rekruttere bredere.

Det lyktes – nå er de fleste i Klanen opprinnelig fra mjøstraktene og Strømmen.

Vel, jeg tenker det får holde. Det er det kjærlighetsvarme hatet som bidrar til magien i et av norsk fotballs mest prestisjetunge derbyer. Smerten etter tap mot Vålerenga er uansett ingenting mot smerten vi påfører oss selv.

Vi hentet jo tilbake Arne Erlandsen.