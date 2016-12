Høytid for bytting av gaver

Oslo

I går åpnet Experts butikk i Oslo sentrum allerede klokken sju, for å ta imot kunder til romsjulssalget, eller kunder som skulle bytte noe de allerede har fått.

Hele januar

– Folk står ikke akkurat i kø klokken sju for å bytte varer de har fått til jul, ler avdelingsleder for data, Vegard Berg.

– Det blir nok mer utover dagen, sier han.

– Hva er det folk gjerne bytter?

– Det gjenspeiler seg i hva som ble kjøpt før jul. I år gikk det mye i kaffemaskiner, nettbrett og streamingsenheter. Treningsklokker er også populært. Folk er opptatt av sin egen helse, og på disse klokkene kan man følge med på det meste, sier han, og viser utvalget.

Tidlig på formiddagen var det noen kunder innom butikken. Mest for å sjekke ut romjulstilbudene, og får å få med seg et kupp eller to.

– En del bytting blir det utover dagen. Nå har jo butikkene vært stengt i to dager, så mange er nok ivrige å få tatt i bruk julegavene, så fort de får byttet til for eksempel riktig type eller riktig farge, sier Berg.

Populære bøker

På de store kjøpesentrene rundt Oslo S er det relativt rolig den første butikkdagen etter jul.

Mange har fått bøker i julegave, og da er det fort gjort å få to av samme slaget.

– Hos oss er det ikke noe krav om byttelapp eller kvittering. Vi hjelper til så lenge det er en bok som selges overalt, sier butikkleder hos Tanum i Byporten, Hilde Bøhnsdalen til Dagsavisen.

– Hvilke bøker er det som det byttes mest av?

–Det gjenspeiler seg i topplisten, sier butikklederen.

Før jul var det Åsne Seierstad «To søstre» som toppet listen. Også bøker som Jon Michelets femte bok i serien om «En sjøens helt», Lars Keplers «Kaninjegeren» og Jens Stoltenbergs egen biografi «Min historie» var å finne under mange juletrær denne jula.

– Vi har også solgt mange barnebøker. Kokebøker er også populært, samt Pondus «15 tenner i en pose», sier Hilde Bøhnsdalen.

Ingen paragraf

Hvis du ikke likte julegaven, går det stort sett greit å bytte. Så sant det ikke var undertøy, eller noe på salg.

Og bytt gjerne så raskt som mulig, selv om enkelte butikker lar deg vente i flere måneder.

– Det er ingen lovfestet rett til å bytte. Men det er blitt en sedvane. Bytting er skikk og bruk, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly til Dagsavisen.

– Men det er viktig å ta vare på byttelappen eller kvitteringen. Det er også viktig å ikke ødelegge emballasjen, slik at det blir lett for butikken å selge varen på nytt. For butikkene er god service god butikk. Og en fornøyd kunde kommer gjerne igjen, sier hun.

