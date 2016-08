Høyere ledighet enn i Stavanger

Oslo

Det bor 38.000 folk der, flere enn i byer som Hamar, Tromsø eller Halden. Og arbeidsledigheten er på 5,4 prosent, høyere enn de fleste kriserammede vestlandskommunene.

– Undervurderer

På statistikken ligger Oslo som helhet under landsgjennomsnittet for arbeidsledighet. Men splitter du opp tallene ser det verre ut. For eksempel i bydel Søndre Nordstrand som sliter med byens høyeste ledighet. Det viser de siste ledighetstallene fra Nav Oslo.

– Tallene i statistikken undervurderer også problemet. Mange, særlig kvinner, har vært utenfor arbeidslivet så lenge at de ikke registreres på Nav. De har ikke hatt arbeidsinntekt, og er ikke arbeidssøkende i den forstand, sier storbypolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler.

Vold og gjengkriminalitet

Bøhler legger til:

– Det er også mye ungdom som dropper ut av videregående, som er for unge til at de fanges opp av Nav-systemet. I deler av Groruddalen er det så mange som 40 prosent. Tallene er illevarslende i seg selv, men de reelle tallene er faktisk enda høyere.

Etter flere NRK-dokumentarer om ungdomsgjenger i Oslo, kom integreringsminister Sylvi Listhaug lørdag med en utfordring til byrådet i Oslo om å bedre integreringen i byen. Beskjeden tilbake fra Raymond Johansen var at han gjerne ville møte Listhaug, men at hun samtidig måtte ta med seg justisministeren, arbeidsministeren og barneministeren. Det er de som sitter med verktøyene for å bedre integreringen i Oslo, mente han.

Det poenget tar Bøhler videre. Han mener det krever kraftigere lut for å ta tak i utenforskap i Oslo.

Fra dag én

– Hovedgrunnen til at sånne gjenger oppstår er at altfor mange faller utenfor, særlig ungdom. Jeg vil ha en ny modell for dem som dropper ut, der Nav, skolene, bydelene og kommunen jobber sammen og tar tak fra dag én. Utenforskap fungerer som en rekrutteringsmaskin til disse miljøene, sier han.

I tillegg til Søndre Nordstrand ligger også bydeler som Gamle Oslo og Alna høyt på ledighetsstatistikken, med henholdsvis 4,7 og 4,3 prosent ledighet.

– Regjeringen snakker viktig og riktig om tidlig innsats i skole og barnehage. Men vi må også være tett på dem som dropper ut, og som kan bli gående på gata fra de er 16 år gamle. Det kan gå flere måneder før de hører fra noen, fordi oppfølgingstjenestene er knappe på ressurser og de er for unge for Nav, sier Bøhler.

Tverrfaglig innsats

Han kommer med en oppfordring til regjeringa om å opprette et tverrfaglig samarbeid for å hindre at ungdom faller ut før de har fullført skolegangen.

– Utfordringa mi er å sy sammen en pakke med oppfølging av dem som faller ut av skolen fra dag en. Det må være en automatikk i at disse føles opp. Da må staten stille med ressurser. For å unngå at trenden med at gjenger oppstår er dette det mest avgjørende punktet for framtida til disse områdene, sier stortingsrepresentanten.

