Hovseter: – Ingen som bor her, føler ansvar

Oslo

I de fire neste årene er det satt av 210 millioner kroner årlig i budsjettet til rehabilitering av kommunale gårder.

– I tillegg kommer det i 2017 50 millioner kroner, som vi bruker på et såkalt «nabolagsløft». En ting er bygningsmassen. En annen ting er selve bomiljøet, og det er det vi ønsker å løfte blant annet her på Hovseter, sier byråd for eierskap- og næring, Geir Lippestad (Ap) til Dagsavisen.

– Dette er ikke bare et løft. Det er en stor politisk stasing, legger han til.

Rødts hovedkrav for å støtte byrådets budsjett var en satsing på de kommunale bolig-

ene, og partiene ble enige om å sette av 50 millioner kroner til en boligpakke, som vi nå ser resultatet av.

Tappet

I 20 år har Oslo kommune tappet kommunale leiligheter for mange hundre millioner kroner.

– Uten å gi noe tilbake. Nå er vi i ferd med å gjøre det. 50 millioner er kanskje ikke så mye, men det er en start, sier bystyremedlem for Rødt, Bjørnar Moxnes.

22-år gamle Fahad Abby jobber i dag på Hovseter skole, og ble kjent da han jobbet på et asylmottak på Tøyen, og lærte syriske Yaman norsk på 14 dager.

– Når det gjelder Hovseter, virker det som at politikerne prøvde seg på et prosjekt. Men så gikk alt bare til helvete, og så trakk de seg ut. Ingen av dem som bor her føler noe eierskap eller ansvar for verken leilighet eller uteområder. Og uten ansvar er det ingen som bryr seg. I denne blokka bor det alle typer mennesker. Fra de med psykotiske diagnoser, rusproblemer til familier med mange barn. Mange av foreldrene er redde for å sende ungene ut av døra av frykt for å møte en ustabil eller rusa person, sier Fahad Abby.

Hovseter er et multinasjonalt samfunn, og det snakkes 27 forskjellige språk i blokkene.

– Sitter alle bare hjemme og snakker hvert sitt språk, blir ingen ting bedre. I dag har «kidza» ingen steder å være. De bare henger rundt blokkene. Fritidsklubben må åpnes igjen, og vi trenger et bibliotek, hvor ungene blant annet kan komme for å gjøre lekser. For foreldrene har ingen mulighet til å hjelpe dem. Dette er tiltak som ikke koster så mye, sier han til politikerne.

I Oslo i dag finnes det i underkant av 12.000 kommunale boliger, som huser i overkant av 25.000 mennesker.

På Hovseter er det fem store blokker med totalt 332 kommunale leiligheter.

Øst på vest

Fahad Abby er blitt en slags talsperson for dem som bor i kommunale leiligheter på Hovseter. Det som er blitt vestkantens østkant, mellom villastrøkene på Røa og Voksen.

Nå øyner han en lysere fremtid.

Den store ni etasjers blokken i Hovseterveien 88 er i ferd med å rehabiliteres, og det vanker kommunale midler for å ruste opp uteområdene.

De 50 millioner kronene bystyret satte av til en «boligpakke», skal brukes til å bedre bomiljøet i kommunale boliger gjennom fysiske bomiljøtiltak, tilskudd til prosjekter i ideell og frivillig regi, samt boligsosialt utviklingsarbeid. Tiltaket målrettes mot bomiljøer med særlige utfordringer. Blant annet på Hovseter.

– I dag bor det 7.000 mennesker i Hovseter-området. Og det er store forskjeller. Det som er problemet, er trasittboenhetene. De kommer hit og prøver desperat å få et bedre sted å bo. Dermed blir det gjennomtrekk, og ingen tar vare på leilighetene de bor i, sier leder av bydelsutvalget i Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H) til Dagsavisen.

– Det var et enstemmig bydelsutvalg som stemte for å starte et prosjekt for å forbedre bomiljøet på Hovseter. Men uten byrådets hjelp visste vi at det måtte bli i begrenset omfang. Derfor er jeg glad for det løftet byrådet nå gjør her oppe. Jeg hadde bursdag sist lørdag, så dette er den beste gaven jeg kunne få til denne dagen, sier han med et smil.

Skal lytte til de unge

Tirsdag var byrådene Inga Marte Thorkildsen (SV), Geir Lippestad (Ap), samt bystyremedlem og leder av Rødt, Bjørnar Moxnes på Hovseter for å høre hvilke utfordringer Hovseter står overfor.

Fra T-banen og opp til høyblokka får den sure vinden godt tak når vi går over det åpne og tomme torget.

Her har mye skjedd siden blokkene reiste seg på 70-tallet. Borte er post, bank, bakeri og matbutikk. Det eneste tilbudet for ungdom, fritidsklubben, ble nedlagt for to år siden.

– I dag er Bydel Vestre Aker den eneste bydelen uten et fritidsklubbtilbud, sier byråd for eldre-helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

– Når vi nå bruker penger på «nabolagsløftet», er det viktig at de unge blir tatt med på råd. Pengene må ikke spres tynt rundt. Det skal merkes at vi nå satser på Hovseter, sier hun.

Og lover at Hovseter-beboerne skal merke en forskjell.

