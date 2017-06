Hør på ham eller dø!

Oslo

«Jeg har fått veldig mye kjeft de siste dagene. Jeg har blitt kalt tåkefyrste og en allmektig gud». Det sa Preben Carlsen i går, på konferansen «Status Norge», arrangert av PR-byrået hans, Trigger, Dagens Næringsliv, og Oslo kommune. Sistnevnte under navnet Oslo Business Region, men det er kommunen, altså.

Preben har rett. Han har fått mye kjeft. Sammen med blant andre medarrangør Oslo Business Region, og medarrangør Dagens Næringsliv har han blitt en slags hakkekylling for alt som er gærent med gründer-bransjen, teknologievangelistene og alle de som tjener seg rike på å rope halleluja for IT og gehenna for resten.

Den kom ganske fort og plutselig, motbøren. Men den var jaggu på tide også.

Selv greier jeg ikke telle hvor mange teknologikonferanser jeg har vært på som bare har vært halleluja. Alle taler og kronikker som gjentar og gjentar poenget om at du må digitalisere eller dø. Bare med finere ord, selvsagt.

Derfor dro jeg på Status Norge-konferansen i går. Jeg tenkte jeg skulle sjekke om det hadde forandret seg. Om de hadde tatt til seg kritikken, og begynt å snakke mer ... intelligent om noen av de viktigste utfordringene landet vårt står foran. Du veit. Hvordan skal vi effektivisere alt vi driver med, uten å ødelegge velferdsstaten samtidig. Hvordan skal vi kunne bruke gode produkter og tjenester, uten å samtidig shippe alt vi har av oljecash skattefritt til Silicon Valley? Og hvordan i huleste skal vi greie å overleve når brenning av olje ikke lenger kan være nordmenns viktigste syssel?

Skal vi tro konferanser som Status Norge, er svaret enkelt: Digitalisering. Ikke noe mer. Ikke hvordan. Ikke hvorfor. Ikke engang «ja, men hvilke kamper og konflikter fører det med seg?» Nei da. Selv når Høyre og Arbeiderpartiet skulle krangle ble det bare smil og alle er venner «vi må bare jobbe litt raskere». Det som skulle være digitaliseringsduell ble bare digitaliseringsdulling.

Alle er så for digitalisering at ikke engang Ap og Høyre greier å krangle! Skjønner du? Det var som DN-journalist og moderator Bård Bjerkholt hadde funnet fram til. De største partiene våre er så opptatt av digitalisering at det nesten blir flaut. 75 ganger er ordet nevnt i Høyres partiprogram. 81 ganger i Arbeiderpartiets. Man skulle tro landet ble så digitalt at vi knapt fikk lov til å spise analog mat framover.

Skal du forstå din tid nå bør du fly på konferanser som dette, sa Torgeir Micaelsen. Mon det.

Nei, hvis du flyr på konferanser som dette, vil du først og fremst oppdage ting som dette:

Det finnes godt betalte folk der ute som snakker om «å retenke» ting veldig ofte.

For noen år sida var verdens fem mest verdifulle selskaper i andre bransjer enn it. Nå er det bare it. Poenget ble gjentatt av minst de tre-fire første foredragsholderne.

Neida, ordet «disrupsjon» lever fortsatt i beste velgående. Kan noen snart distruptere det?

«Kan vi data og teknologi, kan vi lære oss en hvilken som helst bransje på seks måneder og utkonkurrere den. Det var sånn jeg tenkte da jeg var venture capitalist i Silicon Valley.»

TA I BRUK NY TEKNOLOGI NÅ ELLERS VIL DU DØØØØØ!

Problemet er ikke at disse folka tjener penger på å holde fengende hallelujataler for folk som sikkert har for mye penger uansett. Problemet er heller ikke at Oslo kommune er med på å betale regninga når PR-selskaper skal jazze med gutta.

Problemet er som følger: Ethvert normalt, skeptisk tenkende menneske som går på en sånn konferanse vil jo tenke «her var det mye pisspreik». Den naturlige neste tanken er: «dette teknologigreiene er nok oppskrytt». Men det er jo ikke det.

Byen vår, staten vår, tjenestene våre, bedriftene vi jobber i, de aller fleste av dem trenger på en eller annen måte å ta teknologi på alvor. Enten det er smarte løsninger i helsevesenet, smarte lyspærer i elektrikerfaget, nye måter å koble kunder på i drosjenæringa, eller om vi er bare helt vanlige journalister som trenger å bli bedre på internett.

Men når folk bare skriker i trynet vårt om DIGITALISERING, da blir det litt fristende å stikke på hytta og finne fram en papiravis igjen, altså.