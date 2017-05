Hopen reddet poeng på tampen for Skeid

Oslo

GREFSEN STADION: (Dagsavisen): Skeid kjemper nok en sesong i toppen av andredivisjon, mens Kjelsås befinner seg på nedre halvdel. Men når de to naboene møtes vet man hva som er i vente. Det ender "alltid" 1-1.



- Det er vel som forventa, sier Tom Nordlie og fortsetter:



- Det blir jo alltid uavgjort mot Kjelsås, smiler han.



For han har helt rett. For fjerde gang på rad endte det med poengdeling og for tredje gang på rad med resultatet 1-1.

Baklengs og tidlig bytte for Skeid

Men det var Kjelsås som åpnet kampen best og tok også ledelsen ved kaptein Magnus Aasarød etter kvarteret. Skeid spilte seg bedre utover i omgangen, men Tom Nordlie så seg likevel nødt til å gjøre et taktisk bytte etter kun 37 minutters spill.



- Hassan (Mohamed Yusuf) var litt ivrig utpå der, mistet en del baller og det ble litt masete. Det er ikke på noen som helst måte hans skyld, men jeg ønsket å få ned ballen og spille litt så da valgte jeg og sette inn Hopen. Det midterste kvarteret i førsteomgang er vi gode, men ellers synes jeg vi mangler energi og de kommer inn bak og rundt oss.

Spesiell situasjon

Det skulle vise seg å være en god avgjørelse, for Skeid avsluttet omgangen med et voldsomt trykk på Kjelsås. Særlig i form av hjørnespark. Like etter at Hopen hadde entret matta fikk dommertrioen virkelig noe å bryne seg på da Jens Braathen Rongved fant Jonas Bergersen inne i feltet. Headingen til Bergersen ble reddet på strek. Vi stopper der. For det er nemlig her kontroversene starter. For ble ballen egentlig reddet på strek? Eller var den over?



- Ballen er helt klart inne, sier Jonas Bergersen selv. Også flere av tilskuerne som hadde bedre utsyn til situasjonen enn Dagsavisens mann mener at ballen var over streken. Både Kjelsås og Skeid-patrioter. Men om ballen var inne var ikke det eneste kontroversielle i denne situasjonen.



- Linjedommeren sier at han ikke ser om ballen er over på grunn av stanga, men ballen blir i tillegg reddet med hendene fra Kjelsås-spilleren. Det skulle vært straffe og rødt kort, slår Bergersen fast.



Men Kjelsås slapp unna og gikk til pause med 1-1.

Klarte ikke utnytte rommene

Andreomgangen ble preget av resultatet. Skeid stanget og stanget, mens Kjelsås kjempet i mot. Kjelsås-trener Eivind Kampen var ikke fornøyd med hvordan laget hånderte situasjonen.



- Kampbildet er veldig fint. De gir fra seg masse rom, men jeg er ikke fornøyd med hvordan vi utnytter det. Vi klarer ikke verne om ballen og flytte laget oppover. Vi får Skeid over oss igjen og igjen og det blir tøft. I tillegg synes jeg det mangla litt energi i gutta i dag. Vi var gode den første halvtimen, men den siste timen er skuffende, slår han fast.



Men de blå skal ha for innsatsen defensivt. For Nordlie dundret på med hele Skeids offensive arsenal. Både Johannes Andres Nunez Godoy og Ernest Stafford ble hevet innpå i jakten på utligning.



- Vi ender opp i en 4-2-4-formasjon, men sliter litt med å få ballen inn i boksen, sier Tom Nordlie.

Solide Sivertsen måtte til slutt gi tapt



Men når Skeid først kom seg til avslutninger var en glitrende keeper Erik Sleipnes Sivertsen på plass og parerte. Både David Hickson og Johannes Andres Nunez Godoy hadde kjempesjanser til å sette utligningen, men Sivertsen hang høyt og reddet forsøket til Hickson som hadde retning mot krysset. Og da Jens Braathen Rongved spilte Godoy alene gjennom seks minutter før slutt var han på tærne og stoppet forsøket mesterlig.



Det skulle likevel gå kun to minutter før Sivertsen måtte kapitulere. Etter å ha holdt stand i 86 minutter fikk plutselig Skeids beste skuddfot tid og rom litt utenfor 16-meteren. Skuddet skulle passere mange blå, men Hopen fant åpningen og lurte kula inn nede til venstre for Sivertsen.



- Dette er to poeng tapt for oss. Vi skyter for lite. Det er viktig å få avslutninger og skudd på mål. Da kan ting skje. Jeg skyter hver gang jeg får ballen innafor 35 meter jeg, sa en mellomfornøyd Hopen etter kampslutt.

Kjelsås våkna

Etter utlingingen våknet plutselig Kjelsås igjen og var uhyre nære å ta alle tre poengen på overtid da Walid Chafouk Idrissi fikk stå helt alene på bakerste, men headingen gikk i stolpen og ut. Også Jesper Solli fikk muligheten på et frispark, men Skeids keeper Idar Nrodby Lysgård vartet opp med en god redning. Dermed endte det, som det alltid gjør, 1-1.



- Hjertet begynner ikke å slå igjen på en stund nå, pustet Eivind Kampen ut etter kampslutt.



- Det er veldig bittert når vi mister det like før slutt, men vi er ikke gode i dag. Det mangler energi og sprut. Jeg tror faktisk gutta mine er litt utlada etter cup-seieren på onsdag. Vi er ikke med i øyeblikket. Men så kunne vi plutselig ha vunnet kampen likevel på slutten der, avslutter han.



Også Tom Nordlie følte at hans gutter var preget etter cupkampen mot Strømsgodset.



- Jeg tror gutta merker ekstraomgangene mot Godset, sier Nordlie som begynnte å telle opp sjanser sammen med spillerne i garderboen.



- Vi ender vel opp med en 7, 8, 9 gode sjanser så sjansemessig burde vi ha vunnet denne kampen. Det er dårlig rytme fra begge lag, men vi hadde litt bedre, konkluderer Nordlie helt rett.



Kampfakta

2. divisjon avdeling 1 søndag:

Kjelsås-Skeid 1-1 (1-0)

Grefsen Stadion: 437 tilskuere.

Dommer: Adrian Bjørkhaug Gjendemsjø.

Assistentdommere: Henrik Skjevestad og Erik Westrøm.



Mål: 1-0 Magnus Aasarød (15), 1-1 Ørjan Hopen (86).



Gule kort: Martin Fasting (62), Espen Bjørnsen Garnås (65), Viktor Mendonca Wikheim (81), Kjelsås.

Ayoub Aleesami (90), Skeid.





Kjelsås

Erik Sleipnes Sivertsen - Glenn Mjelde Håberg, Jesper Taaje, Espen Bjørnsen Garnås, Sigurd Tinius Tveter Martinussen - Martin Fasting (Walid Chafouk Idrissi, 88), Nicholas Grøndalen Kristiansen, Jesper Solli, Axel Pedersen (Viktor Mendonca Wikheim, 74) - Magnus Aasarød, Jens Bonde Aslaksrud.



Skeid

Idar Nordby Lysgård - Mansour Gueye, Tom Even Skogsrud, Ridouan Essaeh (Johannes Andres Nunez Godoy, 67), Ayoub Aleesami - Hassan Mohamed Yusuf (Ørjan Hopen, 37), Jens Braathen Rongved, Henning Tønsberg Andresen (Erik Ernest Gore Stafford Germundsson, 77) - David Tavakoli, David Hickson Gyedu, Jonas Bergersen