«Homolobbyen» slår til med trøkk

Oslo

29. juli har Den nordiske motstandsbevegelsen fått tillatelse til å holde demonstrasjon i Fredrikstad og parolen er «Knus homolobbyen». Det skaper frykt og uro blant unge homofile, fortalte leder Kristoffer Lorang Mathisen i Skeiv Ungdom Østfold til Dagsavisen Østfold i starten av mai. Men den rutinerte rebellen Reidar Engesbak i Oslo ruster til motdemonstrasjon – med slagkraftige T-skjorter.

– T-skjorter er velegnet som plakat for politiske statements fordi motivet møter deg nærmest midt i fleisen og er litt som Coops blåhvite varer: emballasje uten tullball, det står hva det er inni og ferdig med det, sier Engesbak, journalist i Blikk. Han er i full sving med å designe T-skjorter, både til Oslo Pride og motdemonstrasjonen i Fredrikstad.

Håndgranat

Engesbak har fått kritikk fordi han blant annet har valgt å bruke håndgranaten som symbol på en av sine T-skjorter.

– Om jeg legger godviljen til kan jeg forstå det. Men homokampen har aldri vært noe teselskap, det startet med brostein, slåsskamper og aktiv motstand - ikke røde løpere. Til argumentet om at vi kommer til å miste sympati fordi vi bruker hardtslående virkemidler kan jeg bare si: jeg er ikke ute etter sympati, jeg. Ikke aksept, heller. Jeg vil ha respekt.

– Håndgranaten kan oppfattes som en oppfordring til vold?

– For meg er det glittergranat. Men folk i dag er så lettprovoserte at det er sikkert noen som oppfatter det som voldelig. Tidligere har jeg laget T-skjorter med knyttnever og balltre og tekst som «Queers Bash Back» og «He called me a faggot, I called him an ambulance». For meg gir sånt bare energi. Vi løper ikke skrikende unna med håndveska, liksom. Vi er rede til å slåss.

– Du har også designet et mildere «homolobbyen»-motiv?

– Ja, estetisk er det en blanding av Tom Robinson Band-logoen og Blitz’ Ung Mob – også et sterkt og tydelig uttrykk. Samtidig representerer ikke disse T-skjortene homolobbyen, som for øvrig et høyst vidt begrep som ingen eier, sier Engesbak.

Det var punken som vekket designeren i han, ikke minst fikk han tidlig sansen for å sjokkere med T-skjortemotiv.

– Jeg vokste opp i Bergen og under en Oslotur i sjuendeklasse kjøpte jeg en T-skjorte med Jesus-opp-ned-motiv og swastika i bakgrunnen., og en Adam and the Ants-T-skjorte med bondagetrykk. Jeg visste ikke helt hva alt dette sto for men skjønte det var ganske tøft, fordi folk trodde jeg hadde gått fra vettet og mamma ble helt sjokkert. Så kom åttitallet med den britiske designeren Katharine hamnett og Frankie Goes To Hollywood med låten «Relax, don’t do it». Da våknet homoaktivisten i meg, jeg begynte å lage fanziner, stjele kopimaskinen på pappas kontor og lage ting på måter som var mulig å gjøre gratis.

London

Han dro hyppig til London og hang rundt aktivistgruppa Outrage.

– De hadde T-skjorter med slagordet «Queer As fuck» trykket på brystet, som var forbudt å gå med på gata og som du kunne få bot for. Så homobevisstheten min er tett forbundet med T-skjorter, sier Engesbak.

– Jeg var helt rabiat i begynnelsen og stilte på sommerfest i barnehagen der jeg jobbet med en selvlaget T-skjorte der det sto «Snyt familien bli soper» over hele brystet, ler han.

Evig rebell

I fjor spleiset ektemannen og noen venner på profesjonelt silketrykkutstyr til han i femtiårsgave, og da ble det virkelig sving på sakene.

– Ja, hva gir man til en evig rebell? ler han.

– Det er så gøy, jeg er fullstendig bitt av basillen, sier Engesbak, som nå produserer hyppig og legger ut bilder av kreasjonene sine på Instagram. Og han begrenser seg ikke til t-skjortetrykk, men også lager alt fra halstørklær til egne sengesett med favorittmotiver.

– Stua hjemme ut som et T-skjortetrykkeri, ler han.

– Jeg har fått mange likes, men det er ikke noen nettbutikk. Det vil jeg ikke ha heller, jeg foretrekker å være litt underground, beholde aktivistrollen og produsere T-shirts on demand for gøy.