Oslo

Snøfonnene er kanskje ikke så imponerende som da vi var små. Det er ikke lenger så mange svære hauger med deilig hardbanka pudder, som ungene graver seg gjennom og lager urbane småhuler, vinterens maurtuer, gjennomhullete klinkekulebaner, hvor fireåringer med bobledress og gummi på rumpa kan skli gjennom.

Det var vel sånn før. Vinterparadiset Oslo by, hvor hver gate var en eneste rekke med snøfonner der det pleide å være biler. Det kan være hukommelsen lurer oss, men i minnet var det sånn hele vinteren.

Ikke nå lenger. Men det er fortsatt snø. Det er fortsatt is. Og er du heldig, så kan du en iskald vintermorgen fortsatt treffe på gubben. Og den slitne stasjonsvogna han kaller «Jula».

Jula har ikke vinterdekk. Og jula må stå og spy sin mørkegrå eksos på tomgang i hvert fall ti minutter før det centimetertykke laget med knallhard is kan skrapes av frontruta, med et gammalt CD-cover plukka fra hanskerommet. CD-plata, som en gang inneholdt Prøysens Romjulsdrøm og noen andre tilfeldig nedbrente stykker av norsk julemusikk, er for lengst blitt ripete og havna i søpla. Men coveret gjør fortsatt nytte i advents-Oslo.

Og hver dag når det er skikkelig glatt, starter gubben bilen. Turen går til nærmeste veldig dårlige parkeringsplass. Et lett lag av puddersnø over speilblank is er det beste. Gjerne litt godt innkjørte kanter også, så bilen blir sittende nede i et høl av håpløse kjøreforhold og håp om juleglede.

Vroooom! Brøøøl! Spinn, spinn, spinn!

Jepp, han sitter fast igjen. Med strikkavanter og et frontvindu full av dugg sitter han der, nesten urikkelig. Tilsynelatende ute av stand til å finne andre måter å få bilen til å gå framover på enn enda mer gass. Enda høyere turtall. Enda mindre friksjon mellom is og gummi.

Og kanskje har gubben en tanke om hva som skal skje? I hvert fall skjer det, denne gangen også.

Menn og kvinner, unge og gamle, tilfeldig forbipasserende i smågatene på Oslo øst, samler seg. De trenger ikke si noe en gang.

De klatrer opp i snøfonna og plasserer vottene i bakruta på den gamle Escorten.

Hiv. Og hoi. Fram. Og tilbake. Vugg vugg. Dytt dytt. Skli. En av de mest ivrige går nedi med kneet, i det bilen sakte som en 60-talls månerakett letter ut av ishølet langs et forfrossent fortau.

To stykker holder seg på beina og småløper ut i veien, de slipper ikke taket før bilen er på god vei bort mot nærmeste kryss.

Gamlingen ruller ned vinduet og roper ut sin takknemlighet i vintermorgenen. Alle de tilfeldige hjelperne, som ikke egentlig har bedt om noen takk, gir hverandre små, bestemte nikk, før de haster videre til jobben. «Joda. Det er kaldt i år også. Og glatt. Haha. Ja. Nei, god jul, da. Du også!»

Og den skjeggete gamlingen? Hva gjør han?

Han kjører bare et par kvartaler til, før han finner en ny, like håpløs parkeringsplass. Der står han et lite kvarter, før han enda en gang begynner å spinne med bakhjula.

Han trenger ikke spørre, en gang. «Unnskyld, kan du hjelpe meg å dytte i gang Jula?» Neida. Helt unødvendig. Det er ingenting vi heller vil enn å dytte en bil ut av glatta.

Glem kalendere. Glem kjerka. Glem alle lyspærene som henger over Torggata. Det er bare en ting som virkelig setter oss i stemning, det sørger gubben og bilen hans for.

Og vips, Jula er i gang. Igjen.