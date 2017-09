Her vil byrådet ha hus og hytte

Oslo

Innerst i Maridalen ligger en nedlagt militærleir kalt Skar. Den ble bygget under krigen, har vært bebodd av både ekte okkupanter og husokkupanter, og er nå bare delvis i bruk.

En av grunnene er at leiren ligger nært Maridalsvannet og langt fra Oslos kloakknett. Dermed kan det ikke være for mye aktivitet der ute. Det er tross alt grenser for hvor mye bæsj og tiss vi vil ha i drikkevannet.

Bygge og bo

Etter mange års fram og tilbake har byrådet nå lagt fram en byrådssak med tittel «Fremtidig bruk av Skar Leir».

Der skisserer byrådet opp en plan om rivning av noen bygninger og oppussing av andre. Resultatet skal være fire eneboliger, bio-renseanlegg, noe næringsvirksomhet, øvingslokaler, og etablering av en enkel turisthytte.

– Vi er glade for endelig å kunne foreslå en god løsning for fremtidig bruk av dette området, sa byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, til Nordre Aker Blad i forrige uke.

Vedlikehold

Byråden forklarte også til avisen at pengene ikke helt er på bordet ennå. I hvert fall ikke til alt som helst skal gjøres. For å få leiren i god stand skal det minst være behov for oppussing til 70 millioner kroner. Foreløpig har kommunen bare satt av tre millioner kroner i året til å fikse leiren.

– Vedlikeholdsetterslepet i leiren var stort da kommunen kjøpte den i 2007, sa Marcussen til avisen.

Framover er håpet at man skal skape et trivelig bomiljø hvor det er aktivitet hele døgnet. Det skal legges til rette for næring, men skal også bli øvings-/praksislokaler for lærlinger og kulturvirksomhet.

Saken skal etter hvert opp i bystyret.