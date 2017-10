Oslo

– Har du lys på sykkelen?

Politibetjent Andreas Granlund spaserer myndig ut på den røde asfalten med stoppskiltet høyt hevet. Trøtte morgensyklister på vei til jobb skvetter til. Men i stedet for å skrive ut en bot på 1150 kroner for manglende lys, vanker en hyggelig overraskelse. Gratis sykkellykter? Ja, takk.

Granlund har nettopp informert den italienske chefen Francesco De Palma om norske sykkelregler. I skumring og mørke skal du ha hvitt lys foran, og rødt lys bak. De Palma har ingen av delene, men han må rekke jobben på pizzarestauranten Crudo på Karl Johan, og har ikke tid til noe sykkellyktmontering.

– Maybe tomorrow! ler han gjennom barten mens han tråkker ubekymret videre.

Suste av gårde

Åshild Nygard, derimot, har all tid i verden, der hun sakte rykker framover i køen. Godværssyklisten stråler om kapp med den lave høstsola i Torggata. For da hun hørte på radioen at det var utdeling og påmontering av sykkellykter i sentrum mandag morgen, festet hun sykkelhjelmen, tok på solbrillene, og suste ned bakkene fra Holmenkollen fort som bare fy.

– Yes, I made it!

Vel framme var det bare å stille seg tålmodig bakerst i køen.

For sen på jobb

For det er fullt trøkk i enden av Ankerbrua, selv om klokka nærmer seg ti, og det er tomt for kanelboller for lenge siden.

– Det har gått i ett siden halv åtte. Jeg er egentlig teamleder i dag, men her er det bare å skru, forteller Kjell Gunnar Nyhaug, mens han erfarent monterer lys på den hvite og blå sportssykkelen til Ragnhild Lerø. Hun var på vei fra Rodeløkka til jobben i Torggata da hun ble vinket til side av politiet. De små sykkellysene som kan klipses fast, lå igjen hjemme. Nå kommer hun for sent på jobben.

– Men det er det verdt, ler Lerø.

Hemmelig

Oslo kommune skal dele ut 1.000 sykkellykter i løpet av uka. Men hvor de skal stå, er hemmelig.

– Ellers kan det rett og slett bli for mye å gjøre, forklarer Liv Jorun Andenes, som er kommunikasjonsansvarlig i Sykkelprosjektet i kommunen.

I går var ventetida 15–20 minutter, og det ble montert 200 lykter.

Til slutt ble det Åshild Nygards tur til å få påmontert de danskimporterte lyktene med induksjonslys som blinker når man tråkker rundt. Hun konstaterer at det var verdt den heseblesende morgenturen.

– Disse virker veldig solide. De lysene man klipser på blir stjålet an mass. Og man kan jo ikke bare løpe etter folk og kroppsvisitere dem.