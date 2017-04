Her mister ungene gratis AKS

Oslo

– Er du ordfører?

– Hva gjør du?

– Er det du som skal stenge skolen?

Spørsmålene var mange og brutale fra ungene på Mortensrud skole da ordfører Marianne Borgen var på besøk i forrige uke.

Ikke alle spørsmålene var like presise heller. Det er ikke stenging av skolen ordføreren var på Mortensrud for å diskutere, men avslutninga av et pilotprosjekt.

I fire år har nemlig skolen kunnet tilby elevene gratis kjernetid på aktivitetsskolen.

Men fra høsten er det slutt. Og det fører med seg ganske dramatiske konsekvenser:

* På andre trinn var det i år 57 barn på AKS. Fra høsten av blir det 16.

* Årets kull av tredjeklassinger var på 50 AKS-elever. Når det nå skal begynne å koste penger blir det bare 8 elever igjen.

Pilotprosjekt

– Jeg er veldig overrasket over at de kutter. Jeg blir faktisk sint på barnas vegne, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen til Dagsavisen.

Hun forteller at det var da SV-er Kristin Halvorsen var kunnskapsminister at prosjektet med gratis kjernetid på Mortensrud AKS ble innført.

Det var på et tidspunkt da Mortensrud hadde veldig lav deltakelse i AKS. Nå som prosjektet blir avsluttet, kan området i bydel Søndre Nordstrand være kjapt tilbake til de gamle tider.

– Det er en haug med unger som nå går i andre klasse som mister tilbudet, sier Borgen.

– Dette er jo ikke dyrt, legger hun til.

Moro på AKS

Tilbake på Mortensrud skole er ungene ivrige når de møter sjølveste ordføreren for første gang.

– Det blir litt dårlig uten AKS, for da mister man minnene sine, som da vi overnattet og spiste taco og svømte, sier tredjeklassingen Mahnoor til ordfører Borgen.

– Ungene vil ha det. Foreldrene vil ha det. Og skolen vil ha det. Å fjerne gratis kjernetid er veldig uklokt, sier Marianne Borgen.

Peker på kommunen

Men i Kunnskapsdepartementet er det liten støtte å få for Marianne Borgens sinne.

– Staten finansierte prosjektet som et forsøk, og forsøk er i sin natur midlertidige. Oslo kommune har hele tida vært oppmerksom på at finansieringen fra statens side gjelder fire skoleår.

Det svarer statssekretær Magnus Thue i KMD på Oslo-ordførerens kritikk.

– Borgen burde gå i seg selv før hun kritiserer regjeringen. Oslo kommune finansierer på egen hånd gratis deltid ved andre skoler i Oslo, og har selv valgt å ikke videreføre finansieringen ved Mortensrud, sier han.

Gratis for de minste

Søndre Nordstrand bydel, hvor Mortensrud skole ligger, er blant bydelene som Oslo kommune har satt av penger til gratis kjernetid for første- og andreklasse.

Det betyr at de to første trinnene på aktivitetsskolen vil fortsette å være gratis (i kjernetiden), mens ordningen avsluttes for tredje- og fjerdeklassingene.

Evaluering

Den avsluttende evalueringen av prosjektet er ikke på langt nær ferdig ennå, men Proba Samfunnsanalyse har allerede i 2015 laget en Delrapport 1 for Utdanningsdirektoratet, som vi har fått tilgang til.

Der kan vi lese at Mortensrud skole er en skole hvor nesten alle elevene har minoritetsbakgrunn.

Få foreldre er i jobb, og de har relativt lave inntekter. Barna på sin side har dårligere språk enn unger med majoritsbakgrunn.

Ifølge undersøkelsen er foreldrene svært fornøyde med AKS på Mortensrud.

Aktivitetsskolen bidrar til at barna leker mer sammen på tvers av språk og landbakgrunn, og gir foreldrene fleksibilitet.

Om AKS gir elevene bedre ferdigheter og skoleresultater gir ikke den første undersøkelsen klare svar på.

