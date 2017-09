Her må Vålerenga utfordres. Av andre Oslolag. Gratulerer med dagen!

Oslo

KOMMENTAR

I dag begynner høstsesongen. I dag begynner innspurten for norsk fotball etter 0-6 for Tyksland. I dag åpner en ny fotballstadion i Norge.

Blir dagens begivenhet på Oslo øst et veiskille? Vålerenga er at av få lag med topplag både for kvinner og menn, men de har aldri vært samkjørt. Gutta har spilt på Ullevaal, jentene i Vallhall. Den økonomsike satsingen har vært på to planeter. Nå skal de dele hjemmebane og bygge en samme kultur.

Et av landets største idrettsanlegg ligger nå ti minutters gange fra nærmeste tbane-stasjon, Helsfyr. Det som nå heter Vålerenga kultur- og idrettspark er nabo til Vallhall, Valle Hovin, en gressbane, to kunstgressbaner og en ballbinge. Oslo kommune har planer om å bygge skøytehall på Valle Hovin, vegg i vegg med dagens festplass.

Vålerenga er og blir Oslos storklubb, målt i synlighet og prestasjoner. De er i norsktoppen i fotball for begge kjønn og ishockey. Men det er ikke byens største klubb målt i antall medlemmer. Der topper Heming foran Oslo Turnforening med Lyn på tredjeplass.

Det er mange klubber i Oslo som hevder at Vålerenga får særbehandling av Oslo kommune. To av dem spiller intern kamp i 2. divisjon i dag, Skeid og Kjelsås. Skeid har flere cupmesterskap enn VIF og Kjelsås er en av landets fremste klubber for langrenn. De tilhører den store hopen av Oslolag som kjemper i skyggen, som ønsker seg større økonomiske ressurser for å utvikle alle talentene som tross alt finnes i denne byen.

Alle byer i Norge har sin egen identitet. Mange av dem prioriterer å ha et synlig fotballag. Oslo har likt å markedsføre seg som vinteridrettsbyen. I fotball har vi ikke noe samlende lag for hele byen. Det skal vi heller ikke ha. Vålerenga trenger økt konkurranse for også å heve sitt eget nivå. For tolv år siden knivet Lyn og Vålerenga side om side i medaljekamp og samlet 20.000 tilskuere i derbyene på Ullevaal. Så mange blir det ikke plass til på den nye arenaen. Men det må bli plass til flere lag i toppen. Samtidig som vi gratulerer VIF med dagen.