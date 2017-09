Her krever Enga 270 kr for parkering

Oslo

– Det er dyrt, innrømmer salgssjef Morten Nydal i Vålerenga, som oppfordrer folk til å ta seg til Vålerengas nye lekestue kollektivt.

Vålerenga Kultur- og Idrettspark er bygget som et bilfritt stadion nesten uten parkeringsplasser.

– Det har aldri vært lagt opp til mange parkeringsplasser rundt stadion. Når man bygger midt i byen, som vi har gjort, er det beste å ha et godt kollektivtilbud. Og det har vi, sier Nydal.

Les også: Her er Vålerengas nye «Store Stå»

Enkel adkomst

– Det er enkelt å ta seg til Vålerenga Kultur- og Idrettspark. Alle T-banelinjene, bortsett fra den som går til Vestli, stopper på Helsfyr. Herfra er det ikke mer enn få minutter å gå til stadion. Tar man linje 5 til Vestli, kan man gå av på Hasle og gå derfra. Også en lang rekke bussruter stopper rett ved stadion. I forhold til Ullevaal stadion, er kollektivtilbudet mange ganger bedre, sier han.

Selv om mange har uttrykt at det er dyrt å parkere, lover Morten Nydal at det kan bli billigere til senere kamper.

– Det kreves en del investeringer i forbindelse med parkeringen til denne første kampen. Når vi får ned kostnadene ved parkeringen, vil også prisen gå ned. Dette er en service, ikke noe vi skal tjene penger på, sier han.

Vålerenga har allerede solgt en god del parkeringsbilletter.

– Vi vil ha en evaluering etter kampen mot Sarpsborg 08 søndag. Parkeringen er tenkt som et tilbud for dem som kommer utenbys fra. Det kan hende behovet ikke er så stort, og at de aller fleste reiser kollektivt, sier han.

Alternativet til Vålerengas publikumsparkering er å parkere på et knutepunkt og reise kollektivt det siste stykket. Det finnes parkeringsplasser på Økern Torg, Hasle Torg og på Fyrstikktorget/Helsfyr.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Dugnad

Parkeringsbemanningen gjøres på dugnad, og det er Vålerengas breddeavdeling som får dugnadsinntektene.

– Vi tjener minimalt på dette, sier Nydal, og håper folk ikke vil prøve å finne parkering i boligområdene rundt arenaen.

– Vi oppfordrer på det sterkeste til å respektere at naboene rundt oss ikke vil at vårt publikum skal ta parkeringsplassene deres, sier han.

Les også: Her skal 17.000 snart synge

Investeringer

Vålerenga har leid 470 plasser på Valle Hovin. I tillegg har de leid parkeringsplassen til Vallhall. Billettene må kjøpes gjennom Ticketmaster, og kan i utgangspunktet ikke kjøpes på stedet.

– Dette er for å kunne gjøre parkeringen mest mulig smidig. Ingen liker å stå for lenge i kø for å få satt fra seg bilen og vente på folk som skal betale, sier han.

Det er også satt av flere handikapplasser rett ved inngangene. Etter at Dagsavisen skrev om parkeringsprisene, har VIF bestemt at disse skal være gratis, ikke betalingsparkering slik det opprinnelig var planlagt.

– Handikappede vil få en god og lett adkomst til stadion. I tillegg betaler de kun 100 kroner for billetten, og får naturligvis med ledsager gratis, sier Nydal, som er klar for festhelg i Vålerengas nye arena.

Aperopet: VIF kommer hjem

Åpningsprogram

Lørdag

12.00: En rekke aktiviteter på festplassen utenfor stadion. Klanens nye gastropub, ØST, åpner.

14.45: Offisiell åpningsseremoni inne på stadion.

15.00: Vålerenga – Kolbotn i Toppserien.

15.45: Pauseunderholdning med TRXD feat Ramon (årets BlimE-artister) med sang og dans.

Alle aktiviteter og kampen er helt gratis.

17.00: Børst & Ball 2017 utenfor Klanens egen pub, ØST.

Søndag

12.00: Klanens nye gastropub, ØST åpner.

13.00: Vålerenga kirke inviterer til familie-festgudstjeneste i anledning stadionåpningen.

14.00: Felles supportertog fra Vålerenga Kjerke til Valle anført av Vålerenga Janitsjar og skolekorpset.

15.00: Fanzone utenfor stadion med en rekke gratis-aktiviteter.

16.00: Stadiondørene åpnes.

17.30: Uformell åpningsseremoni.

18.00: Vålerenga – Sarpsborg 08 i Eliteserien.