Oslo

– Kanskje det ikke er så mange steder i samfunnet hvor du kan gå og være, helt gratis?

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen nyåpnet grytidlig torsdag morgen Røa Bibliotek.

Det blir Oslos sjuende «meråpne» bibliotek, og utløser byrådens spørsmål. For hvorfor i huleste vil så mange gå på biblioteket mens resten av oss er opptatt med å pakke ut presanger og gå i juleselskap?

Møteplass

Tallene er i hvert fall høye. I 2016 var det 542 personer som brukte sitt eget nøkkelkort og låste seg inn på biblioteket på selveste julaften. Første juledag var det bare 428, mens på andre juledag var det 815 Oslofolk som oppsøkte ro og mak på et av byens meråpne biblioteker.

– Vi har truffet veldig bra på et behov vi ikke egentlig visste at fantes, sier byråd Hansen.

Meråpent betyr altså at bibliotekene er åpne for brukere som har skrevet under på en nøkkelavtale langt utover vanlig åpningstid.

Fra klokka 7 om morgenen til 23 om kvelden, hver dag hele uka, og også på søndag og helligdager kan du besøke dem.

Ikke redd for tyveri

Oslo-bibliotekene dette gjelder er nå Bøler, Furuset, Tøyen, Lambertseter, Majorstuen, Bjerke og altså nå Røa.

– Er dere ikke redde for stjæling?

– Nei, vi er ikke det. Når vi viser folk tillit, så viser folk at de er tilliten verdt. Folk passer på huset og bøkene og hverandre, sier hun.

Men Rina Mariann Hansen får ikke hele æren for dette, altså. Meråpne bibliotek ble vedtatt i forrige bystyreperiode. Nå trapper de opp, og planen er at alle byens lokalbiblioteker skal bli meråpne etter hvert. Det er bare noen utfordringer med rømningsveier og brannpålegg og sånt, som gjør at noen er mer krevende enn andre.

Men de jobber med ett og ett bibliotek. Det neste blir helt på andre sida av byen, på Stovner ytterst i Groruddalen. Der blir det meråpent i januar.

Automatisering?

– Er dette egentlig et forsøk på å økse arbeidsstokken?

– Nei, heller det motsatte. Du må sette sammen biblioteket sånn at det er attraktivt å være der, så folk vil låne bøker.

– Jo flere folk vi får inn, jo flere håper jeg tar med seg en bok og blir glad i å lese, sier hun.

PS: På mange biblioteker kan du nå også booke og låne møterom, helt gratis. Alt du trenger er et lånekort.