Oslo

MORTENSRUD KUNSTGRESS (Dagsavisen): - Ja, dette er en fantastisk gave til oss, sier Klemetsrud-leder Geir Bølstad etter å ha mottat en sjekk med den nette sum på kroner 656.188 kroner. Det var Vålerenga-sjef Erik Espeseth som hadde med seg gaven til Klemetsrud IL.

Han hadde også med seg en hilsen fra Ghayas Zahid, som altså spilte barnefotballen i Klemetsrud før han gikk til Vålerenga som 14-åring.

- Klemetsrud var en veldig viktig klubb for meg med en veldig fin fotballkultur, leste Espeseth Zahids budskap.

Ghayas Zahid er eneste spiller i hele mesterligaen av pakistansk opprinnelse. Oppvokst ved Mortensrud idrettspark. En av hans neste motstandere er Real Madrid. Det viser hva som er mulig.

Besøker mange klubber

Anledningen ble også benyttet til Vålerengas klubbbesøk til lokale Osloklubber for å bedre samarbeidet på alel nivåer. Nærnere 100 barn fikk spille fotball i 20 minutter mot VIFs A-lagssspillere før den lille seremonien avsluttet kvelden. "Engaland" er navnet på prosjektet.

Da dukket også VIF-trener Ronny Deila opp som håpet enda flere talenter skulle utviklle seg på Mortensrud og Klemetsrud.

For Klemetsrud-leder Geir Bølstad handler hverdagen om å forbedre infrastrukturen og tilbudet til barn og unge.

Skal være en breddeklubb

- Vi er og blir en breddeklubb som vil at barna skal ha det gøy og utvikle seg. Så er det veldig hyggelig om de beste går til Vålerenga, vi trenger et lag i Oslo å samle oss om. Vi blir aldri en toppklubb i Oslo, har heller ingen ambisjoner om det, men har et A-lagstilbud i 6. divisjon, sier Bølstad til Dagsavisen.

- Hele området er under utvikling, så det er vanskelig å få til noe permanent. Men nå får vi en løsning med et midlertidig anlegg for våre 350 spillere i barnefotballen. Vi øker med 10-15 prosent hvert år. Det planlegges nye boliger, men nye fotballbaner er ikke tegnet inn. Vi må utnytte det anlegget vi har best mulig, sier han.

For Vålerenga er det en bevisst strategi og besøke sine naboer. De bidrar både med treningsøkter og foredrag. Men dette var den første kvelden der de også kunne ha med seg mer enn en halv million kroner. En sum som får stor betydning i hverdagen for Klemetsrud.

- Ja, vi har jobbet med finansieringen for å legge kunstgress for de minste på den nåværende grusbanen, og nå får vi anledning til det. Dette kommer 6-åringene og oppover til gode, sier Bølstad. - Pengene skal vi bruke på utstyr på banen og vi får tåd til kunstgress for de minste på grusbanen, legger han til.

- Det å forankre Vålerenga i hele byen er viktig. Jeg har fulgt dem i 20 år. Toppfotballen finner vi der, sier Bølstad.

Mange klubbesøk

Erik Espeseth utdyper:

- Dette er den femte klubben vi er i og dette er et ledd i vår strategi å bli mere synlig. Vi vil bli Oslos stolthet og da må vi by på oss sjøl. Dette er moro for både dem og oss. Vi vil vinne tilbake Oslo, sier han.

- At Klemetrsud nå tenker Vålerenga som klubben man sender spillere til, er slik vi vil ha det. Og så er resultatet at de får denne sjekken tilbake. Det er veldig moro.

- Og hvor mye fikk Vålerenga for Ghayas Zahid?

- Vi har fått pengene fra en ryddig klubb, men overgangssummen er konfidensiell, sier Espeseth.

Alle proffklubber som kjøper og selger spilere plikter å gi en andel av overgangssummen til barndomsklubben i såkalt utdanningskompensasjon. Det var FIFA som innførte dette for mange år siden.

Det var også utdeling av gratisbilletter til årets siste hjemmekamp for Vålerenga, mot Odd søndag.

Og Ronny Deila: - Vi selger gjerne flere spillere som kommer herfra, sier han.