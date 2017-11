Oslo



Yeezy, navnet på skomodellen til Kanye West, er signalordet som får folk til å stile seg i kø utenfor skobutikker over hele verden, i dagevis.

Ved tidligere slipp har det vært mange som overnatter på fortauet i hovedstaden. Flere netter på fortauet har bekymret enkelte foreldre og det har vært unge i køen som ikke har vært mer enn 14 år.

Spurt

Dagsavisen var på plass litt før 08.00 torsdag morgen. Plassen er nummer 51. Opp Karl Johans gate var det flere som spurtet for å rekke køen i regnværet.

Meldigen er kommet på instagra. Det gjelder bare å rekke ned til Stress før armbåndene er delt ut. En ny sko er snart klar i butikken; Yeezy.

– Det er bedre med melding på Insta enn raffle (loddtrekning, jour. anm.) eller kø, sier Joel (17) som har nummer 52 i køen.

– Jeg har også sett slåsskamper i køen før, legger han til.

Han er heldig og har sen skoledag.

Også flere andre Dagsavisen snakker med er enige; en melding på Instagram er mye bedre enn å stå i kø et døgn.



Du må ha et armbånd for å få kjøpe sko.

Litt over 11.00 ble det meldt at det var tomt for armbånd.

Beluga 2.0

Stress i Kirkegata har fikset dette problemet og funnet en ganske så effektiv løsning. De deler ut armbånd på forhånd. Og kun dem med et slikt armbånd får kjøpe seg et par Yeezy Grey / Bold Orange / DGH Solid Grey, eller Beluga 2.0, som skoen også kalles.

Dermed er det ikke noe vits i å møte opp dagevis i forveien. Stress bruker Instagram for å kringkaste når armbåndene er klare. Torsdag omtrent 07.20 kom meldingen: Ambånd er klare. First come, first served. Alle med armbånd får kjøpe sko, men det er ikke gitt at du får størrelsen din.

– Vi annonserer på Instagram og deler ut armbånd. Så må du registrere deg i butikken og vise legitimasjon, forklarer butikksjef Erik Schjetne hos Stress i Kirkegata.

Deretter er det å vente til lørdag 09.00 da du faktisk kan kjøpe skoene.

Først

Antallet sko denne gangen sies å være større enn da forrige modeell, den gule, kom ut forrige uke. Butikksjef Erik Schjetne holder kortene tett til brystet når Dagsavisen spør om antall sko. Stress vil nemlig ikke ut med hvor mange par de får inn.

Men om vi ser på Yeezy-forum på nettet, anslås det at hver butikk får et par hundre par. Dette er betraktelig mange flere enn da Yeezy-skoene først kom. Da var det 30 til 40 par hos Yme og køen slanget seg opp Karl Johans gate.

Hvor mange sko som blir å få hos Stress, det vil altså ikke Schjetne ut med.

– Nei, det kan jeg ikke fortelle, sier butikksjefen.

Også Yme på Paleet får Yeezy lørdag.