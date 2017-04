Helt på vippen

Oslo

– De kunne jo for eksempel spurt elever på Kunsthøgskolen, de hadde sikkert gjort dekorasjonsjobben gratis, sier Løvinnen.

Hun skotter opp på de mildt sagt tamme og grå veggene i det gamle havnelageret som formelt bærer navnet Skur 40. Mat-, kultur- og læringsstedet Vippa er fortsatt lekent på jakt etter å finne formen, om man skal tro det gründerne selv skriver, men etter så mye ståhei om åpning av det som åpenbart tar mål av seg å bli Oslos svar på Papirøen i København, er det overraskende glissent både langs stolrekkene og i selve tilbudet.

– Vil dere smake? Her er våre nye vinegarfries, sier mannen som betjener vogna Duck It!, et konsept med «pulled» and servert enten som Duck Burger eller med fries, helt i tråd med hvordan «modervognen» serverer andekonfitten på Københavns Papirøen. Som i alle andre vognene i lokalet er også andepersonalet på tilbudssiden, hyggelig, jovial og folkelig opptatt av at alle skal ha det bra. På den måten bidrar de som jobber i «skurte» til en positiv atmosfære i et lokale som absolutt trenger det. Det skal være enkelt, rustikt og ujålete, men hadde de for eksempel byttet ut de brune plaststolene og fylt opp tomrommene så hadde trivselsfaktoren blitt hevet flere hakk. At stedet venter på sommeren, på at folk skal flokke seg på utsiden og dingle med beina på kaia mens de spiser wok, pølser, dumplings eller shawarma slik den lages i Aleppo, er det liten tvil om. Det er sistnevnte vogn som skaper de største køene.

Alt ligger til rette for at Vippa kan bli et favorittsted etter arbeidstid, for en matbit eller flere, for et glass lokalt brygget drikke, enten det er Tøyen-Cola eller spennende ølsorter. En stor bar er felles for alle «matvognene», eller rustikt sveisede konteinere omgjort til matboder, som danner en ring rundt en «patio» under taket. Enda mer trøkk vil det bli når området rundt er ryddet, og når baren på taket er på plass, forhåpentligvis våren 2018 om finansieringen er på plass. Men allerede nå byr de utvalgte vognene som har leid seg inn på noe for enhver, ofte med opphav andre matkonsepter i byen. Lisa’s Kiosk og Gatekjøkken ligger på Furuset, men til Vippa har de kun tatt med seg vegetarrettene, rykende skåler med ferske vietnamesiske smaker og kraft. Pulled Duck Burgeren fra Duck It! populær, real gatemat som er overraskende lett, men som kunne hatt litt mer futt i kjøttet og sausene.

Det verdensinspirerte wok-konseptet Tunco har skapt en avlegger fra den lille restauranten de driver i Bjerregaards gate på St. Hanshaugen, og framstår raskt som det mest velsmakende tilbudet i hallen så langt. Her serveres blant annet Ho Chi Minh, vietnamesiske risnudler med saftig kylling og sprø grønnsaksstrimler, varmt dandert med østerssaus, chili og krydder. 119 kroner for en liten bolle er likevel en påminnelse om at Vippa muligens ikke er det billigste stedet man kan gå for å spise kvalitetsmettet hurtigmat, siden du raskt blir nødt til å kjøpe mer for å ikke gå sulten hjem igjen. Byløvens favoritt – etter å ha gått forbi pølseboden raketten (opprinnelig fra Tromsø), pizzaboden og Chili Con Carne – ble svinedumplings fra Kinabolle. Fem store dumplings som håndlages mens man venter, servert med et stort smil og som er smakfulle, utsøkte og med sterk hjemmelaget soyasaus til.

Foreløpig virker Vippa noe tilfeldig og provisorisk, men når det gjelder smaker og matretter kan du allerede gå en halv verden i hallen. Og det virker absolutt lovende, selv om vinden ennå piper utenfor og de grønne urtene plantet ved det graffititunge inngangspartiet har dårlige vekstvilkår. Men det har begynt å spire, snart kommer varmen og sola, og da vil det garantert bli liv på Vippa.