Oslo

Jubelen sto i taket da gamle Jordal ble revet i våres. Da så det hele lyst ut, og Vålerenga fikk lovnad om at til seriestart 2018, skulle de flytte inn i ny hall.

Liten bekk

Men en liten bekk har skapt store problemer, og forsinkelser.

Hovinbekken, lå høyere i terrenget enn forventet, og dermed ble grunnarbeidene mye mer komplisert.

Og trakk ut i tid. Forrige uke ble det kjent at ferdigstillelsen blir et helt år forsinket.

– Jeg er overrasket over at byrådet ikke har vært mer på. Det virker som om de ikke visste noe om forsinkelsen før alle andre fikk beskjed, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

– Det virker som om de ikke har fulgt med. Alarmklokkene burde gått for lenge siden, sier Høyres gruppeleder i bystyret.

I forrige uke tok Høyre opp saken i bystyrets spørretime, men Lae Solberg ble ikke beroliget over de svarene han fikk fra byrådet.

– Jeg hadde håpet at de ville si at de kunne ta igjen noe av den tapte tida, sier han.

Les også: Siste isdans for Jordal Amfi

Konsekvenser for VIF

Lae Solberg er bekymret for hvilke konsekvenser forsinkelsen får for Vålerenga.

– Ikke bare de økonomiske konsekvensene det får, men også for integrering og breddeidretten i klubben. Det andre aspektet er om de fortsatt kan bruke Furuset Forum en sesong til, sier han.

– Jeg regner med at Oslo kommune og Vålerenga snakker sammen, og finner ut hva de kan gjøre for å hjelpe Vålerenga ut av denne knipen, sier Solberg.

– Bør kommunen gå inn og hjelpe Vålerenga økonomisk?

– Det vil i så fall være uvanlig, og det er viktig at ulike idrettslag ikke blir forskjellsbehandlet. Nå må vi først få klarlagt hva konsekvensene blir, sier Høyrepolitikeren.

Les også: Da jeg scoret på Jordal Amfi

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Økonomisk sprekk?

Inntil videre lover byrådet, og kultur og idrettsbygg KF, som har det daglige ansvaret, at de vil holde seg innenfor de opprinnelige kostnadsrammene.

– Vi har ennå ikke fått signaler om at det blir noen økonomisk sprekk, sier Lae Solberg.

– Om det skulle bli det, håper jeg at bystyret umiddelbart blir informert. Jeg går ut ifra at det er lagt inn en buffer i kostnadsrammene, om det skulle bli en overskridelse, så må kommunen ta regningen. Nye Jordal er barbert nok allerede, så å gå ned på standarden for å spare noen kroner er uaktuelt, sier Lae Solberg, som var finansbyråd da Oslo var aktuell for OL i 2022.

– Vi synes den nye arenaen er i snaueste laget i forhold til hva hockeysporten ønsker. Men byrådet tvang igjennom en mindre arena, sier Eirik Lae Solberg.

– Høyresiden kommer til å følge saken nøye. Vi er svært urolig for situasjonen som har oppstått, avslutter han.

Dagsavisen har i to dager forgjeves forsøkt å få en kommentar fra byrådet til denne saken, og kritikken fra Eirik Lae Solberg (H), men byrådet for kultur og idrett henviser til byrådet for næring og eierskap, som i sin tur oppgir at de ikke har anledning til å svare idet saken går i trykken.

Les også: Vålerengas Jordal-krise