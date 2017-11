Oslo

I går la en rekke håndverkere siste hånd på verket, bord ble dekket, bestikk og glass plassert i hyller og skap, og på kjøkkenet ble menyer og viner gjort klare. Hektisk virksomhet preget stedet og de ansatte et døgn før gjenåpning.

Oppgradert kjøkken

Rundt 100 millioner kroner skal oppussingen ha kostet. Utover forsikringsutbetalingen skal eierne ha lagt en del ekstra penger i oppgraderinger og endringer av kjøkkenet.

– Fortsatt har vi griller med åpne flammer. Men i motsetning til tidligere er flammene lukket inne i en ovn. Vi vil være føre var, sier daglig leder i Nedre Foss gård og medeier i Rodeløkka Invest, Sanel Hasic.

Kjøkkenet er litt mindre enn tidligere, men mer praktisk og mer åpent mot gjestene.

– Kjøkkenet er blitt mer åpent, og mer praktisk. Selv om vi hadde et moderne og flott kjøkkenet før, så har vi optimalisert det enda mer nå. Ting som ikke fungerte så godt i forhold til matlagingen, har vi rettet på nå. Der vi før trengte en håndvask, har vi fått det nå, sier ansvarlig for søtsakene, konditor Lotte Ågefeld, til Dagsavisen.

Les også: Gjenreiser Nedre Foss gård

– Grusom opplevelse

Hun var også til stede brannkvelden.

– En grusom opplevelse, men nå er jeg veldig glad for å være tilbake her, sier hun.

– Det har vært noen hektiske måneder for å få alt klart, smiler Hasic, og viser rundt i restauranten.

– 99 prosent av restauranten er blitt slik som det var før brannen. Det er gjort noen endringer på kjøkkenet, og i forhold til akustikk, sier han.

I andre etasje er en del av steinene svarte, slik de var etter brannen.

– Vi har brukt de materialene vi har kunnet bruke etter brannen, sier han.

– I andre etasje er det lyst treverk og kobber, mens nede er det messing og marmor, sier Hasic.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Eksplosjonsartet

Etter å bare ha holdt åpent i sju måneder etter en omfattende oppussing, gikk det fryktelig galt 30. desember i 2015.

Mesterparten av praktbygningen gikk tapt i en den eksplosjonsartede brannen.

«Brannen oppsto som følge av feil ved avtrekk og skorsteiner fra grillene samt feil bruk av disse», er hovedtrekkene i brannvesenets rapport, som Dagsavisen fikk innsyn i etter brannen.

Kjøkkensjef Mats Vaulen var til stede brannkvelden, og oppsummerer brannen slik:

– Surrealistisk, sier han til Dagsavisen.

– Det begynte med at brannalarmen ulte, og sprinkleranlegget kom på. Det gikk fort, sier han stille.

– Men allerede samme kvelden var vi fast bestemt på at vi skulle tilbake hit, sier han, og kikker rundt seg.

Igjen er det hektisk aktivitet på kjøkkenet.

Brannsikkerheten er den alle beste etter brannen.

– Bedre enn hva de branntekniske forskriftene forlanger, sier Sanel Hasic, som hadde tatt seg en velfortjent juleferie, og satt på flyplassen i München da han fikk beskjed om brannen.

– Det var et sjokk, sier han.

– Vi var aldri i tvil om at vi skulle tilbake hit, sier han.

Les også: Store mangler ved brannsikkerheten

Eget destilleri

Daglig etter brannen har han fått spørsmål om når de åpner igjen.

– Det har vært stor interesse for stedet og restauranten. Vi skal fortsatt være et folkelig sted, hvor alle kan komme for å ta seg et glass eller en matbit, sier Hasic.

Selv har han vært involvert i brygging av stedets eget øl, og etter hvert vil de også ha sitt eget destilleri.

– Mest for moro, sier han, og legger til at det også blir egen vinbar og cocktailbar i kjelleren.

– Selv om det er mye marmor og messing, skal det fortsatt være et uformelt sted for alle, avslutter Sanel Hasic.