I nesten 20 år har Torgny Hasås jobbet for å kunne gi ungdommen i bydelen en skikkelig idrettshall. Han er leder av Grüner AIL (Allianseidrettslag) og Idrettens samarbeidsutvalg på Grünerløkka.

Fornøyd med riving

– Jeg er veldig fornøyd med bystyrets vedtak om riving, og bygging av ny flerbrukshall. Men jeg er skremt over Høyre og Rødts holdning i denne saken. Det de gjør er å legge opp til et tre ganger så dyrt anlegg, sier han til Dagsavisen.

Det Høyre og Rødt vil er å bevare og rehabilitere klubbhuset, rive ishallen, for så å bygge ny ishall og flerbrukshall.

– Jeg trodde Rødt var på barn og ungdoms side, sier Hasås.

Rødt, som stemte imot riving, har denne forklaringen:

– Innsigelsen fra Riksantikvaren innebærer at prosessen vil bli utsatt i lang tid hvis byrådets alternativ bli vedtatt. Erfaringene fra andre saker der Riksantikvaren har lagt ned innsigelse er at statsråden i et stort flertall av saker har lyttet til antikvariske myndigheter. Dette innebærer at det er stor sannsynlighet for at alternativet flertallet har gått inn for ikke kan gjennomføres. Jeg regner med at prislappen har vært avgjørende for hvilket alternativ de andre partiene har gått for. Men det er ikke sikkert at det vil koste 150 millioner mer å bygge nytt over ishallen. Prognosene til Kultur- og idrettsbygg tar prislappen for en flerbrukshall og plusser på prislappen for en ishall, men dette er på ingen måte kvalitetssikret. De fleste vet også at det koster mer å bygge to hus på en etasje enn ett hus på to etasjer. Vi tror ikke prisforskjellen kommer til å være så stor, men skjønner at det alternativet det er realistisk å gjennomføre også koster litt mer, sier bystyrerepresentant Eivor Evenrud.

Nå skal byrådet og Riksantikvaren mekle om hvorvidt klubbhuset skal rives eller ikke.

– Blir ikke de enige, havner saken hos kommunaldepartementet, som ledes av Høyre-mannen Jan Tore Sanner. Jeg håper han går imot Oslo Høyre her, sier Hasås.

– Til sammen blir dette ekstremt dyrt, og er den beste måten å sørge for at det ikke blir bygget noen ny flerbrukshall, sier Hasås videre.

– Hvorfor nå?

Hasås synes det er merkelig at Byantikvaren og nå også Riksantikvaren i 12. time har kommet på banen med innsigelser.

– Det var en stor fredningsprosess i Birkelunden for noen år siden. Da var ikke klubbhuset noe tema. Så hvorfor nå?, lurer klubblederen.

Klubbhuset på Dælenenga sto klart i 1926, og var under OL i Oslo i 1952 reservearena for ishockey, og ble brukt til noen oppvisningskamper i bandy.

– De har revet sentrale OL-anlegg fra 1952 som Jordal Amfi, Bislett og Holmenkollen. Hvorfor skal de nå bevare et utslitt og utdatert klubbhus, bare fordi det ble «brukt» i OL i 52?, spør han.

Hadde bystyrets vedtak stått seg, kunne arbeidet med å rive og bygge ny flerbrukshall, startet snart.

Nå blir alt forsinket, og det går ut over dem som skulle få nytte og glede av ny hall.