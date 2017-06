Gullsmed på Grønland ranet av bevæpnede menn

Oslo

– Det kom inn to eller tre personer i butikken. Vedkommende som jobbet der skal ha blitt truet med pistol og bundet fast før gjerningspersonene forsvant, sier innsatsleder Torgeir Brenden til NRK.

Operasjonsleder Tor Grøttum forteller til VG at den ansatte ble lagt i håndjern av ranerne. Etter at ranerne hadde forsvunnet og nødetatene kom til stedet, ble den ansatte kjørt i ambulanse for helsesjekk. Ingen personer ble imidlertid fysisk skadd.

Tre menn ble sett idet de forlot gullsmedbutikken i Grønlandsleiret 6 etter ranet. To av dem, trolig av pakistansk opprinnelse, var kledd i vekteruniform, mens den tredje mannen, som blir beskrevet som østafrikaner, var kledd i en hvit T-skjorte.

Uvisst ransutbytte

Grøttum forteller til NTB at de raskt startet avhør av vitner og fornærmede, men at det er for tidlig å si hvor mye ranerne fikk med seg. Etterforskerne undersøker også om ranet er fanget opp av overvåkingskameraer i området.

Ranet skal ha skjedd rundt 11.15 mandag, men det er ikke klarlagt hvor lenge ranerne var inne i forretningen. Politiet fikk melding først en halvtimes tid senere fordi ranerne hadde satt håndjern på den ansatte.

– Det kom personer til som fikk varslet politiet, og så hjalp vi til videre. Vedkommende er ikke alvorlig skadd, sier innsatsleder Torgeir Brenden til NRK.

Den ansatte i butikken har fortalt at det ble truet med pistol under ranet, men det skal ikke ha blitt avfyrt skudd.

Nokas-uniformer

Ifølge VG opplyser politiet at ranerne brukte uniformer fra vekterselskapet Nokas. Det kan imidlertid ikke kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas bekrefte. Overfor fagbladet Aktuell Sikkerhet understreker han imidlertid at vekterselskapet har strenge rutiner når det gjelder logistikk rundt selskapets uniformer.

– Ja, det kan jeg bekrefte at vi har. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere denne saken ytterligere før vi vet noe mer, sier Mauritzen. (NTB)