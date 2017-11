Oslo

Skolemessen var ny og målet var å nå ut til lærere fra hele landet. Men arrangementet som gikk av stabelen fra 1. til 3. november klarte ikke å trekke folk. Ifølge arrangøren Scan Hall, var det knapt 400 besøkende. For vernepleierne Truls Lurås, Vidar Aune og Nikolai Sundby, som driver «Løsninger i fellesskap», en liten gründerbedrift som tilbyr spisskompetanse på atferdsproblematikk hos elever, og systemendring i skolen, var tanken på å treffe viktige nøkkelpersoner i skoleverket fristende. Isteden endte det med fiasko og supertap. De tre hevder at de kan telle antallet besøkende på en hånd.

– Så godt som ingen kom. Blant de få var en skoleklasse og et musikkorps, altså alt annet enn beslutningstakere i skolen, som er de vi var blitt fristet med at ville besøke messen. Vi hadde leid et ekstra stort område for å holde foredrag. Dit kom det to personer, sier Truls Lurås.

Pakket sammen

Etter én og en halv dag uten en eneste besøkende pakket de ned standen. Det var de ikke alene om – flere andre gjorde det samme.

– Vi prøvde å holde motet oppe og prate med hverandre og det var god stemning oss utstillere imellom. Men det hjelper jo ikke når det ikke kommer folk, sier Nikolai Sundby.

– Spesielt ille synes jeg det er for alle de ideelle, veldedige organisasjonene som var der, folk gjør mye godt. At messearrangørene skal sitte igjen med gevinst mens de skal få en stor utgift føles veldig dårlig, sier Vidar Aune.

Isteden valgte gründerne å dra til Høyskolen i Oslo og delta på Østlandsk lærerstevne.

– Det kostet 4.000 kroner og var supervellykket, sier Truls Lurås.

Arrogant

40.000 betalte gründerne i «Løsninger i fellesskap» for å delta på Skolemessen. Nå vil de ha en forklaring fra arrangøren på hva som egentlig gikk galt.

– For oss er ikke pengetapet det verste. Det som provoserer mest er hvordan vi ble møtt av arrangøren. «Nei vi skjønner ingen ting vi. Men sånn er det bare noen ganger», var det eneste svaret vi fikk, sier Vidar Aune.

– I tillegg var de så frekke å trekke deltakernes egen markedsføring med i bildet, ved å si at ting ikke fungerte, til tross for at vi hadde vært flinke selv i sosiale medier. Når du betaler såpass mye penger for en messe forventer du at de har hele markedsføringspakka klar. Hadde de vært litt ydmyke og innrømmet at de har gjort en for dårlig jobb, eventuelt tilbudt folk messestand til nedsatt pris ved neste korsvei, så hadde det kanskje ikke føltes like ille. Men å klappe folk på hodet og si at sånn er det bare, er for arrogant, sier Truls Lurås.

Ikke konkret

– Vi og Norges Varemesse er minst like skuffet over den manglende interessen som utstillerne, sier Anita Helene Hall, som er kontaktperson og styremedlem i Scan Hall.

– Vi har brukt all tid siden messen til å evaluere. Vi gjennomførte selv et omfattende markedsføringsopplegg mot besøkende som ikke har gitt utslag. Den markedsføringen vi selv gjorde har ikke gitt utslag. Men det kan vi ikke ta alene på vår egen kappe. Alle messer er avhengige av at også utstillerne engasjerer seg i å trekke besøkende. I forkant av Skolemessen opplevde vi at mange utstillere var svært aktive og synlige, men heller ikke deres gode innsats ga uttelling. Folk har bare ikke vært interesserte, sier Anita Helene Hall.

Undersøkelser

En mulig forklaring til det dårlige oppmøtet kan være at det samtidig med messens siste dag var samlet rundt 6.000 deltakere til Østlandsk lærerstevne på Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Vi var klar over dette arrangementet på den siste av våre tre messedager, men trodde ikke det ville ha så mye å si fordi innslagene der er beregnet på ansatte i barnehager og i småskolen. Det er klart at det ville tatt bitte litt av vårt besøkstall, men med tanke på at det er 170.000 medlemmer i Undervisningsforbundet, trodde vi ikke at det ville ha så stor betydning for vår messe, sier Anita Helene Hall.

Hun mener de gjorde grundig nok undersøkelser i forkant av Skolemessen. – Vi har gjort omfattende research i forkant av messen og snakket med folk som arrangerer lignende messer med suksess i Danmark, Wien og London, og vi trodde grunnlaget var der. Men der tok vi altså feil.

Første og siste

Mange av dem som deltok på Skolemessen fremmer nå et felleskrav om å få pengene tilbake, og en god forklaring på hva som gikk galt.

– Jeg tror verken vi eller noen andre kan gi noen god forklaring på hva som skjedde med Skolemessen. Når det gjelder utstillere som ønsker pengene tilbake er dette noe vi må ta med de det gjelder og ikke gjennom media, sier Hall til Dagsavisen.

– Kommer dere til å arrangere flere skolemesser?

– Nei, det største økonomiske tapet er det nok vi som har lidd, så noen ny skolemesse blir det ikke.