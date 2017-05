Grov rasisme forsurer på Blindern

Oslo

Av Espen H. Rusdal og David Stenerud

Det er studentavisen Universitas som denne uka kan avsløre at flere ansatte ved Eiendomsavdelingen til Universitetet i Oslo har blitt utsatt for rasistisk trakassering og diskriminering av kolleger i flere år.

– Jeg føler jeg nesten er i et apartheidsystem, forteller «Christian», som er driftsleder i Eiendomsavdelingen, til avisen.

Avdelingen er ansvarlig for drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og utearealer.

«Negerarbeid»

«Christian» er opprinnelig fra Ghana og kom til Norge i 1986. Han er en av flere som har varslet at de har blitt utsatt for rasisme av kolleger i Eiendomsavdelingen.

Kommentarer som skal ha blitt brukt mot Christian er «neger», «svarting», «svart apekatt», «negerarbeid er for ham og andre lik ham» og «driftsleder for negerarbeid», ifølge dokumenter Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Kollegaen «Omar» forteller om det samme, skriver Universitas.

– Du blir ikke akseptert i gruppa med mindre du er blond og lys og har blå øyne, sier han.

Avisen har anonymisert alle de ansatte, med hensyn til både dem og kollegene deres. Fire nåværende og tidligere ansatte i avdelingen sier de er utsatt for grov rasisme av flere kollegaer.

Ingen av kollegene har villet uttale seg til Universitas.

Vedgår ukultur

Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter overfor Universitas at de undersøker saken, men vil ikke kommentere den før saken er ferdig behandlet.

Eiendomsdirektør John Skogen innrømmer ukultur, men er sparsom med detaljene:

– Det jeg kan si, er at det i den gruppen som omtales har vært problemer med arbeidsmiljøet over tid, skriver Skogen i en e-post til Universitas.

– Oppsigelsesgrunn

– Jeg legger til grunn at det som framkommer er de faktiske forhold. Direktøren innrømmer at det er ukultur i avdelingen og at dette har pågått over år. Ukultur er et lederansvar, sier nestleder Ervin Kohn i Antirasistisk Senter til Dagsavisen.

Kohn er usikker på om saker som dette bør politianmeldes, men er tydelig på at det bør få konsekvenser.

– Universitetet må rydde opp i dette. Det samme må ledelsen ved avdelingen. Om det er ett eller to elementer som forårsaker dette, så er det oppsigelsesgrunn og det bør ledelsen ta tak i.